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Spor

Fenerbahçe'den yine 6-0 göndermesi!

Fenerbahçe Kulübü, özel bir saat koleksiyonuna imza attı

15 Ekim 2014 11:17

Fenerbahçe Kulübü, Hublot ile özel bir saat koleksiyonuna imza attı. Koleksiyonda 6-0'lık Galatasaray maçına da göndermede bulunuldu.

Fenerbahçe Kulübü, özel bir saat koleksiyonuna imza attı. 100 adet üretilen bu koleksiyonun içinde özel numaralı saatler de yer alırken, 6-0'lık Galatasaray maçına da göndermede bulunuldu. Sarı-lacivertli kulüp, 60 numaralı saat için "6 ve 0'ı yanyana izlerken" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan tanıtım açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Dünyanın en prestijli saat markalarından biri ile 100 adetlik özel bir saat Koleksiyonuna imza attı.

2014 yılının son Exclusive koleksiyonunu oluşturan özel yapım Fenerbahçe saatleri, Hublot'nun marka değerini yine eksiksiz bir biçimde tasarımına ve teknik detaylarına yansıtarak prestij sahibi Fenerbahçeli taraftarlarının beğenisine sunuluyor.

Hublot Markası tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Taraftarları için özel olarak, 100 adet üretilen bu koleksiyonun içindeki 11, 12, 20, 22, 60, 77, 88, 99 ve 100 numaralı saatler ile zamanı saklayabilmek ve detaylı bilgi sahibi olmak için, iletişim numarasını kullanabilirsiniz."

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