Hublot, Fenerbahçe'ye özel saat yapacak

Dünya’nın önde gelen saat markalarından Hublot’a 99 adet özel tasarım saat yaptıran ve bunları 29 bin İsviçre frangı karşılığı satmayı planlayan yönetim, sadece bir kişinin alabileceği altın kaplama saati Fenerbahçeli işadamları için açık artırmaya çıkaracak.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre; İsviçreli firma, üzerinde Fenerbahçe ambleminin bulunduğu 99 adet özel tasarım saat üretecek. Bunun dışında da dünyada eşi benzeri olmayacak ve sadece tek kişide bulunacak özel bir altın kaplama saat de yine sahibi ile buluşacak.

Çelik kaplama PVD olacak 99 adet saat 29 bin İsviçre Frangı’na satılacak. Dünya’da sadece tek kişide bulunacak altın kaplama Fenerbahçe amblemli Hublot saatin fiyatı ise çok daha yüksek olacak. Henüz fiyatı belirlenmeyen bu altın saatin açık arttırma ile satılması bekleniyor. Türkiye’nin önde gelen birçok iş adamı ve zengin Fenerbahçeli’nin bu saati almak için ciddi miktarda paraları gözden çıkaracağı belirtildi.

Amaç prestij

Dünya’da birçok ünlü spor kulübü, sporcu, teknik adam ile benzer işbirliğine imza atan marka ile sarı-lacivertli kulüp arasında anlaşmanın detayları gelecek ay açıklanacak. Ancak Fenerbahçe’nin Hublot ile yaptığı bu anlaşma maddi unsurlardan çok manevi unsurları barındırıyor. Pele, Mourinho, Usain Bolt, Dwyane Wade gibi isimlerin yanısıra Bayern Münich, PSG, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Ferrari, Flamengo, Ajax, Juventus gibi ekiplerle de benzer işbirliğine imza atan marka, Türkiye’den ilk kez Fenerbahçe’ye bu özel projeyi geliştirmeye karar verdi.

Sapan etkisi

99 adet olan bu saatler Fenerbahçeli yönetici Selim Sapan’ın sahibi olduğu Greenwich mağazalarında satılacak. Türkiye’deki saat sektörünün önemli isimlerinden biri olan Sapan, bu anlaşmada önemli rol oynayan isimlerden biri. Fenerbahçe amblemli saatlerin ise daha önce Portekiz Milli Takımı için üretilen saatlerin tasarımlarına benzediği ifade edildi.