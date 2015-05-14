Fenerbahçe'den saldırı açıklaması: Şiddetle kınıyoruz!

Fenerbahçe Kulübü, oyuncusu Emre Belözoğlu'nun Mudanya feribotunda Beşiktaşlı olduğu öne sürülen taraftarların saldırısına uğramasının ardından, resmi internet sitesinde, bir açıklama yayınladı.

"Şiddetle kınıyoruz" başlığıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemize yönelik hain ve kahpe saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir.

Emre Belözoğlu'na feribotta saldırı!

Rize dönüşü silahlı toplu katliam girişiminden ve Ankara ’da Fenerbahçe Şubesi’ne yapılan palalı taşlı saldırıdan sonra bugün de futbol takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu fiziki saldırıya uğramıştır.

Özel bir işi için Bursa’ya gitmek üzere Eskihisar’dan feribota binmeye hazırlanan kaptanımızın aracının etrafı üzerinde Beşiktaş forması ve ürünleri olan futbol teröristleri tarafından sarılmış, önce küfürlü sonra da fiziki saldırı gerçekleşmiştir.

Kaptanımız Emre Belözoğlu şans eseri olayda ciddi bir yaralanma yaşamamış, konu adli mercilere intikal etmiş ve gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyu bilmelidir ki bu sezon Fenerbahçemize yönelik hain ve kahpece saldırılar zincirinin bu son halkası artık Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sabrının sınırlarını aşmıştır.

Fenerbahçemize yönelik saldırılarda faillerin bulunup adalet önüne çıkartılamayışı yeni saldırılara zemin hazırlamakta ve yeni olaylar için suçlulara cesaret vermektedir.

Kaptanımıza yönelik saldırıda failler kadar bu olaya azmettirenlerin de cezalandırılması gerekmektedir. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası kaptanımızı '20 numara' çığırtkanlıklarıyla hedef gösterenler ve ekranlardan kin kusanlar gelinen noktada eserleriyle gurur duyabilirler.

Fenerbahçe, Türk Sporunun ve Türk Futbolunun asırlık bir çınarı, ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bilinmelidir ki kulübümüze, şubelerimize ve sporcularımıza yapılan her saldırı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yapılmış demektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu sezon kulübümüze yapılan tüm bu saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor, faillerin derhal bulunmasını ve azmettiricileriyle birlikte ivedilikle adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz."