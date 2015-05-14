Emre Belözoğlu'na saldırı!

Mudanya feribotunda Beşiktaşlı olduğu öne sürülen taraftarlar Emre Belözoğlu'na saldırdı, taraftarlar ifade vermek üzere karakola gitti.

Belözoğlu, eski futbolcu Orhan Ak ile beraber özel işleri için Mudanya'ya giderken feribotta bir grup Beşiktaş taraftarı ile karşılaştı.



Akhisar maçına gitmek için feribotta bulunan Beşiktaşlı taraftarların tacizlerine Emre de karşılık verdi. Tartışmanın uzaması sonrası Emre Belözoğlu ve Orhan Ak arabadan indi ve gerilim fiziki müdahaleye döndü. Olayın büyümesini araya giren güvenlik güçleri önledi.

Fiziki müdahalelere rağmen iki tarafda da yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası Emre, taraftarlardan şikayetçi oldu. Taraflar ifade vermek üzere karakola gittiler.

Emre Belözoğlu'na saldıranlar arasında bulunduğunu iddia eden bir şahıs, farı kırılmış bir jip fotoğrafı yayınlayarak, "Orhan Ak silahı çekip arabanın farını kırmakla olmuyor bu işler. Beşiktaş taraftarı adamın a.... k...." diye tweet attı. Şahıs bu tweeti daha sonra sildi.

Emre: Etrafımı sarıp küfür ettiler, ben de kavga ettim

Emre Belözoğlu olayla ilgili olarak Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Feribotta etrafımı sardılar, küfür ettiler. Ben de aşağı indim onlarla kavga ettim. Bana saldıran kişilerden şikayetçi oldum, şu an Eskihisar'da bir karakolda polise ifade veriyorum" dedi.

Orhan Ak: Ruhsatlı silahım var, bizi denize atacaklardı

Olayla ilgili olarak 3puan.com'a bir açıklama yapan Orhan Ak, "Yaşananlar doğrudur ancak silah çekme konusu gerçek değil. Benim ruhsatlı silahım var ama ne çıkardım ne çektim. Böyle bir durum olmadı. Ancak insanları anlamak mümkün değil. Gözleri dönmüştü. Eğer feribottaki diğer insanlar araya girmese bizi denize atacaklardı. Emre'ye 'Şampiyon biz olacağız' diyerek ana avrat küfür ettiler... Emre de alttan aldı 'Tamam siz olun' dedi ama ona rağmen saldırdılar" diye konuştu.