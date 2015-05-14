T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte Emre Belözoğlu ile taraftar arasında yaşanan kavga görüntüleri

Taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Belözoğlu'ndan şikâyetçi oldu

14 Mayıs 2015 18:53

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile Beşiktaşlı olduğu öne sürülen taraftarlar arasında Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde kavga çıktı.

Emre Belezoğlu'nun yanında bulunan eski futbolculardan Orhan Ak'ın da karıştığı kavgada silah çekildiği, araçlara hasar verildiği ifade edildi.

Gerginlik süererken Emre Belözoğlu'nun yanındaki arkadaşı Orhan Ak, iddiaya göre taraftarlara silah çekti. Beşiktaş taraftarlarından biri de, Belözoğlu'nun otomobilini tekmeleyerek arka stop lambasını kırdı.

Feribotta bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek iki tarafı ayırdı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve arkadaşı Orhan Ak’tan şikâyetçi oldu. Belözoğlu ve arkadaşı Ak da Beşiktaşlı taraftarlardan şikayetçi oldu. 

İşte o anlar:

 

ETİKETLER

emre belözoğlufenerbahçesaldırıbeşiktaştaraftarorhan akkavgapolisgörüntüler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24