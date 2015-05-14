İşte Emre Belözoğlu ile taraftar arasında yaşanan kavga görüntüleri

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile Beşiktaşlı olduğu öne sürülen taraftarlar arasında Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde kavga çıktı.

Emre Belezoğlu'nun yanında bulunan eski futbolculardan Orhan Ak'ın da karıştığı kavgada silah çekildiği, araçlara hasar verildiği ifade edildi.

Gerginlik süererken Emre Belözoğlu'nun yanındaki arkadaşı Orhan Ak, iddiaya göre taraftarlara silah çekti. Beşiktaş taraftarlarından biri de, Belözoğlu'nun otomobilini tekmeleyerek arka stop lambasını kırdı.

Feribotta bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek iki tarafı ayırdı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve arkadaşı Orhan Ak’tan şikâyetçi oldu. Belözoğlu ve arkadaşı Ak da Beşiktaşlı taraftarlardan şikayetçi oldu.

İşte o anlar: