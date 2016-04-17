Fenerbahçe’den Mersin İdman Yurdu karşısında farklı galibiyet: 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında evinde Mersin İdman Yurdu ile karşılaşan Fenerbahçe maçtan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. İlk 10 dakikada Volkan Şen’in attığı gollerle 2-0’lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe’nin diğer gollerini 57. dakikada Fernandao ve 63. dakikada Robin Van Persie attı. Mersin İdman Yurdu’nun golünü 45. dakikada Güven Varol attı. Bu skorla Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ı takip etmeyi sürdürdü.

İlk 11’ler

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Volkan, Nani, Robin van Persie.

MERSİN İDMAN YURDU: Muammer, Güven, Sadiku, Gökhan, Khalili, Vederson, Pedriel, Mehmet, Murat, Tita, Welliton.

Maçın önemli anları

Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Serkan Çıkar'ın yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe golleri erken buldu. Volkan Şen 7 ve 9. dakikalar arasında attığı 2 golle sarı-lacivertlileri henüz 10 dakika dolmadan 2-0 öne geçirdi.

İlk yarının bitimine saniyeler kala Mersin İdman Yurdu, korner organizasyonunda Güven Varol ile golü buldu ve farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe ikinci yarının başında ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Volkan Şen'in yerine Fernandao'yu alan Vitor Pereira çift forvete döndü.

Oyuna sonradan giren Fernandao 57. dakikada Fenerbahçe tribünlerini bir kez daha gol diye ayağa kaldırdı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci 45 dakikada da adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler 63. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında Güven'in elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Van Persie gole çevirdi ve skoru 4-1'e getirdi.

Van Persie golden sonra koşup teknik direktörü Vitor Pereira'ya sarıldı. Bu sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca F.Bahçe 3 puanı 4 golle aldı.



Bu sonuçla birlikte puanını 64 yapan sarı-lacivertliler,Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu ve zirve takibini sürdürdü.