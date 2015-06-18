Fenerbahçe'de yeni hedef hücum oyuncuları

Simon Kjaer'i açıklayarak sezonun ilk resmi transferini yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Bursaspor'dan Fernandão ve Şener Özbayraklı ile anlaşan sarı lacivertliler, Portekizli Nani'yi kadroya katabilmek için temaslarını sürdürüyor.

Manchester United ile sözleşmesi devam eden Portekizli yıldız için Sportif Direktör Giuliano Terraneo geçtiğimiz günlerde İngiltere'de görüşmeler yapmıştı. Kendisine gelen diğer teklifler karşısında bir süre beklemek isteyen Nani henüz kararını vermedi ancak Terraneo'ya olumsuz bir cevap da iletmedi. Sarı lacivertliler Nani'nin menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor. Birkaç gün içinde Nani transferindeki belirsizliğin ortadan kalkması bekleniyor.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Terraneo'nun radarındaki Obi Mikel'in Al Ain kulübüne imza atması an meselesi olarak gözükürken, Fenerbahçe'ye sürpriz bir santrafor önerildi. Manchester City ile bağlarını koparan Guidetti de Sarı lacivertlilerin transfer listesine girdi. Guidetti için herhangi bir bonservis bedeli ödenmemesi Fenerbahçe için bu transferi cazip kılıyor.

Kaleci transferi için ise öne çıkan adaylar Mandanda ve Ospina olarak görünüyor. Ancak Terraneo bu konuda tıpkı teknik direktör seçiminde olduğu gibi geniş bir liste içinden yaptığı görüşmelerle seçim yapacak. Özellikle Mandanda ismi listenin zirvesinde yer alsa da kaleci transferi sürprizlere açık durumda.

Bu arada Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mert Günok ile Medicana Sivasspor ilgilendi ancak oyuncunun maliyeti yüzünden transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.