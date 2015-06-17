Ali Koç Fenerbahçe'ye döndü

Bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Ali Koç, 3 yıl aradan sonra sarı lacivertli kulübe döndü. Koç, Fenerbahçe Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
Fenerbahçe'de, Aziz Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, dün akşam toplanarak görev dağılımı yaptı.
Başkanvekilliği görevini üstlenerek kulüpte 2. adam konumuna gelen Mithat Yenigün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi oldu.
Mahmut Uslu, 'Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü" görevlerinin yanına, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi ile Fenerium Başkanvekiliği ve Murahhas Üye unvanlarını ekledi.
Yönetim kurulunun yeni isimlerinden Önder Fırat, yönetim kurulunda Asbaşkan, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerium'da Üye olarak görev yapacak.
Bir başka yeni isim Ozan Balaban da, yönetim kurulundaki Asbaşkanlık görevinin yanı sıra, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerium'da Üye olarak çalışacak.
Son kongrede yaptığı konuşmada, "Bir sonraki seçimde başkanlık için elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum" diyerek sarı lacivertli camiayı heyecanlandıran Ali Koç, yeni yapılanmada önemli bir görev üstlendi. Ali Koç, başkan Aziz Yıldırım'ın büyük önem verdiği Fenerbahçe Koleji'nde Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Fenerbahçe Kulübü'ndeki yeni yapılanma şöyle:
Fenerbahçe Yönetim Kurulu
Aziz Yıldırım - Başkan
Mithat Yenigün - Başkanvekili (1 Milyon Üye proje ve dernekler sorumlusu)
Mahmut Uslu - Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü
Nihat Özbağı - Asbaşkan (Yatırım, projeler ve gayrimenkuller sorumlusu)
Ömer Temelli - Asbaşkan
İlhan Ekşioğlu - Muhasip üye
Ender Alkaya - Asbaşkan (Finansal ve idari yapılandırma sorumlusu)
Ali Yıldırım - Asbaşkan
Murat Özaydınlı - Asbaşkan (Fenerium sorumlusu)
Şekip Mosturoğlu - Asbaşkan (Hukuk ve dış ilişkiler sorumlusu)
İsfendiyar Zülfikari - Asbaşkan (Spor şubeleri sorumlusu)
Önder Fırat - Asbaşkan (Reklam pazarlama ve kaynak yaratma)
Erhan Türkoğlu - Asbaşkan (Hukuk işleri sorumlusu)
Ozan Balaban - Asbaşkan (Fenerium ve dış ilişkiler, basketbol şube sorumlusu)
Tahir Sarıoğlu - Asbaşkan (Eğitim tesisleri sorumlusu)
Yedek üyeler
Hakan Dinçay - Voleybol şube sorumlusu
Selim Kosif - Reklam-pazarlama sorumlu yardımcısı
Metin Doğan - Stad sorumlusu
Mustafa Serdar Erkan - Sağlık hizmetleri sorumlusu
Selim Sapan - Voleybol şube sorumlu yardımcısı
Ali Cenk Başak - Stad ve tesisler sorumlu yardımcısı
Barış Altuğ Aydil - Eğitim tesisleri sorumlu yardımcısı
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Aziz Yıldırım - Yönetim kurulu başkanı
Mahmut Uslu - Yönetim kurulu başkanvekili ve icra kurulu üyesi
Önder Fırat - Yönetim kurulu üyesi
Ozan Balaban - Yönetim kurulu üyesi
Tahir Sarıoğlu - Yönetim kurulu üyesi
Mithat Yenigün - Yönetim kurulu üyesi
Nihat Özbağı - Yönetim kurulu üyesi
Vefa Küçük - Bağımsız üye
Ali İhsan Karacan - Bağımsız üye
Fenerbahçe Koleji
Ali Koç - Yönetim kurulu başkanı
Adnan Ersan - Kurucu temsilci
Ömer Temelli - Yönetim kurulu üyesi
Ahmet Özokur - Yönetim kurulu üyesi
Ozan Balaban - Yönetim kurulu üyesi
Fenerium
Aziz Yıldırım - Başkan
Mahmut Uslu - Başkanvekili ve murahhas üye
Ozan Balaban - Üye
Selim Kosif - Üye
İsfendiyar Zülfikari - Üye
Hakan Dinçay - Üye
Erhan Türkoğlu - Üye