Ali Koç Fenerbahçe'ye döndü

Bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Ali Koç, 3 yıl aradan sonra sarı lacivertli kulübe döndü. Koç, Fenerbahçe Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Fenerbahçe'de, Aziz Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, dün akşam toplanarak görev dağılımı yaptı.

Başkanvekilliği görevini üstlenerek kulüpte 2. adam konumuna gelen Mithat Yenigün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi oldu.

Mahmut Uslu, 'Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü" görevlerinin yanına, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi ile Fenerium Başkanvekiliği ve Murahhas Üye unvanlarını ekledi.

Yönetim kurulunun yeni isimlerinden Önder Fırat, yönetim kurulunda Asbaşkan, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerium'da Üye olarak görev yapacak.

Bir başka yeni isim Ozan Balaban da, yönetim kurulundaki Asbaşkanlık görevinin yanı sıra, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerium'da Üye olarak çalışacak.

Son kongrede yaptığı konuşmada, "Bir sonraki seçimde başkanlık için elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum" diyerek sarı lacivertli camiayı heyecanlandıran Ali Koç, yeni yapılanmada önemli bir görev üstlendi. Ali Koç, başkan Aziz Yıldırım'ın büyük önem verdiği Fenerbahçe Koleji'nde Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Fenerbahçe Kulübü'ndeki yeni yapılanma şöyle:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu

Aziz Yıldırım - Başkan

Mithat Yenigün - Başkanvekili (1 Milyon Üye proje ve dernekler sorumlusu)

Mahmut Uslu - Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü

Nihat Özbağı - Asbaşkan (Yatırım, projeler ve gayrimenkuller sorumlusu)

Ömer Temelli - Asbaşkan

İlhan Ekşioğlu - Muhasip üye

Ender Alkaya - Asbaşkan (Finansal ve idari yapılandırma sorumlusu)

Ali Yıldırım - Asbaşkan

Murat Özaydınlı - Asbaşkan (Fenerium sorumlusu)

Şekip Mosturoğlu - Asbaşkan (Hukuk ve dış ilişkiler sorumlusu)

İsfendiyar Zülfikari - Asbaşkan (Spor şubeleri sorumlusu)

Önder Fırat - Asbaşkan (Reklam pazarlama ve kaynak yaratma)

Erhan Türkoğlu - Asbaşkan (Hukuk işleri sorumlusu)

Ozan Balaban - Asbaşkan (Fenerium ve dış ilişkiler, basketbol şube sorumlusu)

Tahir Sarıoğlu - Asbaşkan (Eğitim tesisleri sorumlusu)

Yedek üyeler

Hakan Dinçay - Voleybol şube sorumlusu

Selim Kosif - Reklam-pazarlama sorumlu yardımcısı

Metin Doğan - Stad sorumlusu

Mustafa Serdar Erkan - Sağlık hizmetleri sorumlusu

Selim Sapan - Voleybol şube sorumlu yardımcısı

Ali Cenk Başak - Stad ve tesisler sorumlu yardımcısı

Barış Altuğ Aydil - Eğitim tesisleri sorumlu yardımcısı

Fenerbahçe Futbol A.Ş.



Aziz Yıldırım - Yönetim kurulu başkanı

Mahmut Uslu - Yönetim kurulu başkanvekili ve icra kurulu üyesi

Önder Fırat - Yönetim kurulu üyesi

Ozan Balaban - Yönetim kurulu üyesi

Tahir Sarıoğlu - Yönetim kurulu üyesi

Mithat Yenigün - Yönetim kurulu üyesi

Nihat Özbağı - Yönetim kurulu üyesi

Vefa Küçük - Bağımsız üye

Ali İhsan Karacan - Bağımsız üye

Fenerbahçe Koleji



Ali Koç - Yönetim kurulu başkanı

Adnan Ersan - Kurucu temsilci

Ömer Temelli - Yönetim kurulu üyesi

Ahmet Özokur - Yönetim kurulu üyesi

Ozan Balaban - Yönetim kurulu üyesi

Fenerium



Aziz Yıldırım - Başkan

Mahmut Uslu - Başkanvekili ve murahhas üye

Ozan Balaban - Üye

Selim Kosif - Üye

İsfendiyar Zülfikari - Üye

Hakan Dinçay - Üye

Erhan Türkoğlu - Üye