Fenerbahçe, Kjaer'le 4 yıllık anlaşmaya vardı

Sportif direktörlük görevine Giuliano Terraneo'yu getiren, teknik direktörlük koltuğuna ise Vitor Pereira'yı oturtan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.



Sarı lacivertliler, Lille forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı stoper Simon Kjaer ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.



Kap'a yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bu transfer için Lille'e 7 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Ntv'nin haberine göre, yeni transfer Simon Kjaer’in imza töreni bugün saat 14:00’te, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılacağı duyuruldu.

Simon Kjaer kimdir?



26 Mart 1989'da Danimarka'nın Horsens şehrinde dünyaya gelen Simon Thorup Kjaer, futbola ülkesinin Lund I.F. Kulübü’nde başladı. 2004'te Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'ın genç takımına katılan Kjaer, 2007 yılının ocak ayında Midtjylland ile profesyonel sözleşme imzaladı.



2007-2008 sezonunda Midtjylland formasıyla Danimarka Süper Ligi'nde 19 maça çıkan başarılı stoper, 2008 yazında İtalya ekibi Palermo’ya transfer oldu. Palermo’da iki sezon forma giyen ve 65 maçta 5 gol kaydeden Kjaer, adı Real Madrid ve Premier Lig'in dev kulüpleriyle anılsa da Almanya’nın yolunu tuttu. 2010 yazında Bundesliga ekibi Wolfsburg ile sözleşme imzalayan Danimarkalı stoper ilk sezonunda 34 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 2011-2012 sezonunda İtalya’nın köklü kulübü Roma’ya kiralanan Kjaer, sonraki sezon tekrar Bundesliga'da Wolfsburg forması giydi.



2012-2013 sezonunda Wolfsburg ile 25 maça çıkan ve 2 gol atan Kjaer, 2013 yılının temmuz ayında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. Son iki sezondur Lille formasıyla lig, kupa ve Avrupa'da toplam 79 maç oynayan başarılı savunma oyuncusu 4 gol kaydetti.



2006 yılından itibaren Danimarka U18, U19, U20 ve U21 Milli Takımları forması giyen Simon Kjaer, Danimarka A Milli Futbol Takımı’na ilk kez 2009 yılından itibaren çağırılmaya başladı. Kjaer milli takımda kısa sürede gösterdiği başarılı performansla Danimarka teknik direktörü Morten Olsen tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alındı ve 2 maçta ilk 11'de forma giydi. Danimarka Milli Takımı’yla 50 maça çıkan başarılı stoper 2 gol attı. Kjaer, ülkesinde 2007'de “Yılın 19 yaş altı Futbolcusu”, 2009'da da “Yılın Danimarkalı Yeteneği” seçildi.



1.89'luk boyuyla hava toplarında etkili olan ve savunmada kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Danimarkalı stoper, 300 maçlık profesyonel kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördü.