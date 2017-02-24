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Futbol

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre gündemde; Aziz Yıldırım bırakıyor mu?

Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine, "Yıpratıldım, yıprandım" dediği belirtiliyor

24 Şubat 2017 12:42

1998'den bu yana 19 yıldır Fenerbahçe başkanlığı koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın, Yargıtay kararını bekleme fikrini değiştirebileceği, ilk yönetim kurulu toplantısında seçim fikrini masaya yatıracağı iddia ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre, futbol takımının başarısızlığı üzerine başlayan "Yönetim istifa" tezahüratlarının ardından Fenerbahçe tarihi bir değişime doğru gidiyor.

Başkan Aziz Yıldırım, Krasnodar maçı sonrası bazı yöneticilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Burada "olağanüstü kongre" fikri de gündeme geldi. Gelecek hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu yönde bir karar alınabileceği bildirildi.

Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine, "Yıpratıldım, yıprandım" dediği belirtiliyor. Yaşadığı stres ve yorucu tempo nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Yıldırım'ın ciddi şekilde görevi bırakmayı gündemine aldığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım, daha önce Yargıtay'da aklanmasının ardından görevi bırakacağını söylemiş, kumpas duruşmasında ise "Ne söz vermişsek yapmaya hazırız. Karar çıkmadan harekete geçebiliriz" demişti. 

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