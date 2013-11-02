Fenerbahçe’de karar: Aziz Yıldırım 'kötü şöhretli' değil

Fenerbahçe'de bu sabah başlayan kongreye 2010-2011 yılı şampiyonluk kupası salona getirildi. Salon dışında ise polis TOMA'larla önlem aldı. Kongrede şike davası nedeniyle yargılanan yöneticilerle ilgili 'kötü şöhret' oylaması yapıldı. Oylamada, yöneticilerin kötü şöhretli olmadığına karar verildi.

Fenerbahçe Kongresi'nin ilk gününde salona Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar da getirildi. Tüm kupalar bir yerde toplanırken, futbolda 2010-2011 sezonu sonunda alınan ve şike davasının konusu olan şampiyonluk kupası Yönetim Kurulu masasına koyuldu.

Radikal gazetesinin haberine göre, Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen kongrenin dışında ise geniş çaplı önlem alan polisin TOMA'ları dikkat çekti.

Başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar kongrenin yapılacağı Ülker Sports Arena'ya 15 korumayla giriş yaptı. Aydınlar'ın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da kongre üyelerinin yoğun alkışları eşliğinde salona geldi.

Kongrede camianın önde gelen isimlerinden Vefa Küçük, Divan Kurulu başkanı seçildi. Küçük, gündemi oylamaya sundu ve maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Ali Şen: Sanki ABD Başkanı seçiliyor

Kongrede bir konuşma yapan eski başkanlardan Ali Şen şunları söyledi:

"Fenerbahçemiz kongre yapıyor. Her yerde her televizyonda bizim kulübümüzün kongre yaptığını yayınlanıyor. Ne kadar büyük bir kulübüz. Ali Koç konuşuyor, bütün televizyonlar, başkanımız konuşuyor, bütün televizyonlar, Mehmet Ali Aydınlar bütün televizyonlar...

Divan başkanımızı, divan üyemizi seçtik. Ne mutlu böyle bir birlik ve beraberliğe sahibiz. Böyle beraberliğe sahip olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yıkamaz. Allah beraberliğimizi bozmasın. Saray gibi yerde kongre yapıyoruz. Bugüne kadar hizmetler saymakla bitmez.

Aziz Yıldırım'ın hizmetlerini saymaya gerek yok. Tüm adayların çaba göstermeleri Fenerbahçe aşkıdır. Herkese teker teker teşekkür ediyorum. 50 yıla yakın Türk futboluna hizmet etmiş biri olarak, insanların çaba göstermesi beni çok mutlu ediyor.

Bir Fenerbahçeli olarak gelecekten umutluyum, eminim. Hepinize saygılarımı sunuyorum, adaylara başarılar diliyorum. Yarın hepimiz başkanımızı seçeceğiz. Seçilen başkan, hepimizin başkanı olacaktır. Diğer tüm kulüpler bugün bizi izliyor, örnek alıyor, gıpta ediyor. Ara sıra sert kelimeler olabilir. Eskiden çok daha sertleri olurdu. Sanki Amerikan Devlet Başkanı seçiliyor gibi her yerde Fenerbahçe var. Hepinize saygılar sunuyorum..."

Protesto sesleri

Ülker Sports Arena'da yapılan genel kurul toplantısında kulübün Yüksek Divan Kurulu üyesi Kemal Açıkgöz de bir konuşma yaptı. "Fenerbahçe'de kan değişikliği lazım. Aranan kan Mehmet Ali Aydınlar" cümleleriyle Aydınlar'ı destekleyen Açıkgöz'ün konuşmaları, başkan Aziz Yıldırım'ı destekleyen üyeler tarafından ıslıklarla protesto edildi.

Kongre'de delegeler tüzük gereği haklarında açılan davalarla ilgili yargı süreci devam eden mevcut yöneticiler Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun 'kötü şöhret' sahibi olmadıklarını kabul etti. Ardından oylanan Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde ek bütçe talebi oybirliği ile kabul edildi.