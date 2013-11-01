Aziz Yıldırım'dan Aydınlar'a ağır gönderme: İki yüzlüden F.Bahçe'ye başkan olmaz

Pazar günü seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım, sandıktaki rakibi Mehmet Ali Aydınlar'a yönelik "1998'e dönmek üzereyiz. O zihniyet beni rahatsız ediyor. Başkan adaylarını bu göreve soyundukları için tebrik ediyorum. İkiyüzlü olanların bu kulübe başkan olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Ali Aydınlar'a şunu söyledim; Fenerbahçe şike yapmamıştır, oyun oynanıyor. Ama maalesef kendisi Fenerbahçe'nin şike yaptığına inandı ya da inandırdılar" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Aziz Yıldırım’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Kimseye nasip olmaz, 15 yıldan fazladır bu kulübün başkanlığını yapıyorum. İyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Bu bir hesap meselesidir. Ve bunun hesabı sandıkta verilecektir. Buna da saygı gösteriyorum. Seçimler öncesi hiç belde aşağı vurmadım. Yine de yapmayacağım. Neden adayım; Benim görev sürem 3 Temmuz'dur. 3 Temmuz'un bütün kalıntıları temizlenmeden bizim görevimiz bitmez. Benim yönetim kurulum, Fenerbahçeli milyonlardır. Bu kongre, Fenerbahçe camiasına bir dayatmadır. Bu sadece bir seçim değildir, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz ile yüzleşmesidir.

Seçim kampanyalarına tesislerle övünmek yerine onlara çamur atmakla başladılar. Her projeyi eleştirebilirsiniz ama eğitimde yapılan katkılara ağzınızı açmamalısınız. Fenerbahçe'nin para bulma gücü sonsuzdur. Üniversitenin parası hazır, projesi de belli. O paralara ihtiyacımız var. 2014 yılında Fenerbahçe Üniversitesi'nin ilk adımları atılmış olur. Fenerbahçe'nin kolejinden mezun olanlar ve Fenerbahçeliler, bu üniversitede okumak için yarışacaktır. Fenerbahçe Üniversitesi, şimdiden camiamıza hayırlı olsun.

Satılsın denirse satacağız

Eğitim seçim malzemesi yapılamaz, tıpkı din gibi. Buradan söz veriyorum; 2015'ta yapılacak olan olağan seçimde bir madde koyacağım. Kurtköy'de yapmış olduğu villalardan 8 tanesini kulübe aldık. Sporcular gelsin kalsın dedik. Ya burada kalacaksınız, ya dışarıda kalacaksınız ama biz para ödemeyeceğiz. Bu suiistimal edildi. Kongreden sonra aldığımız-sattığımız fiyat, ne masraf edildiği konusunda makbuzları kulübe sunacağım. Satılsın denirse satacağız ve parasını kulübe vereceğiz. Sizlerin huzurunuzda söz veriyorum.

Fenerbahçe'nin 500 milyon dolar borcu var diyorlar. Peki aktifleri neden konuşmuyorlar? Futbol A.Ş.'nin değeri 800 trilyon, Fenerium'un değeri 300 trilyon. Futbol A.AŞ.'nin toplam finansal borcu 137 milyon dolardır. Tüzel kişilere, bankalara vs toplam borç sadece 200 milyon dolardır.

‘Fenerbahçe halkın takımıdır’

Fenerbahçe halkın takımıdır. Fenerbahçe'nin TÜSİAD'a ihtiyacı yok. Değerlerimiz seçim malzemesi yapılamaz. Artık Fenerbahçe'ye zengin olan başkan ve yönetici aranmaması için çalışma yapacağız. 3 Temmuz'un bir daha yaşanmaması, kulübe hakim olmak isteyenlerin Fenerbahçe'den sonsuza kadar tasfiyesi için çalışacağız. Kongreden sonra eğer devam edersek tüzük kongresi yapacağız.

Elinde mahkeme kağıdıyla herkes geliyor. Buradan yargıya sesleniyorum; Sadece Fenerbahçe'yi değil tüm kulüpleri zor durumda bırakmak için karar almayın.

‘İkiyüzlü tepkisi’

1998'e dönmek üzereyiz. O zihniyet beni rahatsız ediyor. Başkan adaylarını bu göreve soyundukları için tebrik ediyorum. İkiyüzlü olanların bu kulübe başkan olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Ali Aydınlar'a şunu söyledim; Fenerbahçe şike yapmamıştır, oyun oynanıyor. Ama maalesef kendisi Fenerbahçe'nin şike yaptığına inandı ya da inandırdılar.

Mehmet Ali Aydınlar’a sorular

1 - Sözümüz sanadır Mehmet Ali Aydınlar şimdi soruyoruz; 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?

2 - Fenerbahçe Spor Kulübü 2010-2011 sezonunda şike yapmış mıdır?

3- Şeners Erzik ile Başbakan'a bilgi vermeye gittiğinizde, Başbakan 'Fenerbahçe şike yaptı mı?' diye sorduğunda, siz kendisine ne cevap verdiniz?

Fenerbahçe'nin şike yaptığına inanıyorsan;

a- Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını Trabzonsppr'a verecek misin?

b- Fenerbahçe'den puan silecek misin?

c- Fenerbahçe'yi 2 yıl Avrupa kupalarına göndermeyecek misin?

d- Fenerbahçe'nin kazandığı ekonomik payları geri alacak mısın?

4- Ne değişti, iki ayrı Etik Kurulu raporu yazıldı?

5- Rakip takımın kutlamalarında onur konuğu olmanı nasıl açıklayacaksın?

6- Seni Fenerbahçelilerin değil de Galatasaray 'ın desteklemesi tezat değil mi? Sen Galatasaraylıların Fenerbahçe adayı mısın?

7- Ebru Köksal, Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'yı da yeni yönetime alacak mısın?

8- Kozmik odada olması gereken evrakın senin evinde ne işi vardı, yoksa kozmik oda senin evin miydi?

9- Fenerbahçe'nin alın teriyle kazandığı kupadan dolayı futbolcuların yüzüne nasıl bakacaksın ve bu futbolcuları kulüpten uzaklaştıracak mısın?

10- İbrahim Akın'a lisans verilmesi karşılığında şikeye kabul etmesi gerektiğini söyledin mi, söylemedin mi? İbrahim Akın'a da buradan 'geçmiş olsun' diyorum.

11- Cornu geldiğinde İlhan Helvacı ve Lutfi Arıboğan, kapalı kapılar ardında neler konuştu?

12- Sayın Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile o dönemde neler konuştun, ne cevaplar aldın? Gizli belgeleri onlara gösterip bizim şike yaptığımızı anlattın mı?

Mehmet Ali Aydınlar bunları rica ediyorum açıklasın. 'Fenerbahçe şike yapmadı' diyorsa, yarın genel kurulda kalkar kendisini ben alkışlarım.

Ben başkan olana kadar 6 bin üye ile bu kulüp idare ediliyordu, şimdi 13 bin 20 üye var. Benimle pazarlık ettiler. O gün o yönetimi bana sattılar, o yönetimi yok ettiler. Bunlar Fenerbahçeli değil, kendi ceplerini doldurmak için uğraşan insanlardır. Bu Aziz Yılmaz, senin yazıhanene gelip de senden 1 milyon dolar para istedi mi? Seni hangi dostumuz korudu? Senin bu kulübe onları bela etmeye hakkın var mı? Fenerbahçe bunların hesabını kesmeli. Fenerbahçeli bir daha 1998 yılına dönmemeli. Şimdi kaybetmez, o zaman kaybeder.

Verdiği paraları geri aldı

Biz Mehmet Ali Aydınlar'a kötü gününde destek olduk, o bize kötü günümüzde destek olmadı. Kendi parasal katkılarıyla Avrupa'ya gitti. Buradaki güç Fenerbahçe'nindir. Şahıslar ancak katkı yapar, ben de dahil. Gittik ikinci olduk. Katar'da Dünya Şampiyonu olduk. Bunun için teşekkür ediyorum. Yalnız geçen yıl kız takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'de bir ilk. 102 bin 500 liralık kombine almış, sonra bunları iade etmiş ve parayı geri almış. Sporculara 875 bin verdiği avanslar var, KDV'si ile 1 milyon liranın üzerinde parayı kulüpten tahsil etmiştir.

Madem şike yaptık, Fenerbahçe'yi neden bizi küme düşürmediniz? 19 maçta şike 3 oyuncuyla mı yapıldı. Cami kapılarında amigolara para verdiler. Fenerbahçe taraftarı, kongre üyesi şahsiyetlidir. Fenerbahçe kongre üyesi ödeme karşılığında oyunu satmazlar. Ben 1998'e aday olduğumda hiç bu işleri yapmadım. Gazetelere ilanlar veriyorlar. Madem para veriyorsunuz, gazete patronlarını cebine giriyor bu paralar. Galatasaraylılara mesaj çekiyorlar. Aile dostum söylüyor; Sizinkiler şaşırdılar, ben Galatasaraylıyım, Mehmet Ali Aydınlar'a oy vermem için bana mesaj atıyorlar.

15 senede 8 şampiyonluk eder

3 kere şampiyonluğu elimizden aldılar. 15 senede 8 şampiyonluk oluyor. 2006'da maç 16 dakika uzadı, biz şampiyon olamadık. Aynısını 2011'de yaptılar. En iyi takımı kurduk, bizi Metirs'e gönderdiler.

Fenerbahçeli ölmek için yaşadım

Kongreye katılın. Herkes gelsin. Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre yapalım. O salonu Galatasaray yapamaz, Beşiktaş yapamaz. Biz hep ilkleri yaptık. Federasyon başkanı süreci iyi yönetemedi. En büyük suç onun. Bu işi buralara kadar getirdi.

Son sözüm şudur; Aziz Yıldırım bir gün Fenerbahçeli olmak için değil, bir gün Fenerbahçeli ölmek için yaşamıştır.