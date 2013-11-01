'Aziz Yıldırım F.Bahçe başkanlığını söz verdiği gibi aldığı borçla bırakacak mı?'

Fenerbahçe başkan adayı ve eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, "Sayın Başkan Aziz Yıldırım 1998’de söz verdi, Fenerbahçe'yi teslim aldığı borçla teslim edecekti. Fenerbahçe'yi aldığı borç 5 milyon 700 bin TL'ydi. Şimdi soruyorum; Pazartesi günü seçimi kaybettiğinizde Fenerbahçe'yi bu borçla teslim edecek misin, etmeyecek misin?” diye sordu.

Pazar günü seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de eski asbaşkan Ali Koç ve Başkan Aziz Yıldırım'ın ardından Mehmet Ali Aydınlar da bir basın toplantısı düzenledi.

Mehmet Ali Aydınlar’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Sayın başkan, Fenerbahçe'ye banka kurduracağını, otel yaptıracağını söylüyor. Hayali projelerle cami sürekli oyalanıyor ve başarılar cezasız kalmıyor. Fenerbahçe'nin mali yapısı son derece bozuk. Yıl 1998, yer Faruk Ilgaz Tesisleri. Olağanüstü Mali Genel Kurul'da Aziz Yıldırım yetki istedi. O güne kadar Fenerbahçe bir tek lira kredi kullanmamış. Başkan yetkiyi aldı. Bu yolu açmayın diye ciddi tartışmalar oldu. Söz verdi, Fenerbahçe'yi teslim aldığı borçla teslim edecekti. Fenerbahçe'yi aldığı borç 5 milyon 700 bin TL'ydi. Şimdi soruyorum; Pazartesi günü seçimi kaybettiğinizde Fenerbahçe'yi bu borçla teslim edecek misin, etmeyecek misin?

‘Ezeli rakiplerin bu kadar şampiyonluğunu gören Başkan var mı?’

Kulübün başkanı, teknik direktörü ve televizyon yöneticisi, hep aynı kişi. Fenerbahçe teknik direktörlerine takım kurma, devre arasında taktik verme yetkisinin yeniden tanınması gerekiyor. Fer sene Şampiyonlar Ligi ön elemesinde havlu atıp neden transfer yapılıyor? Fenerbahçeliler, artık teknik direktörlerinin uzun süre görevde kalmasını istiyor. Efsanelerinin kulüpten uzaklaştırılmasını istemiyor. Allah aşkına, ezeli rakiplerimizin bu kadar şampiyonluğunu gören başka bir başkan var mı? Fenerbahçe bunu kesinlikle hak etmiyor. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman umut vardır. Yeter ki ortak akıl devreye girsin. Yeter ki çözüm ve sinerji kültürü hakim olsun. Fenerbahçe'nin artık vizyon değiştirmeye ihtiyacı var. Sorunların üzerine gittiğimizde çözüm çok ama çok yakın.

‘5 yıldızlı Fenerbahçe’

Amacımız her anlamda 5 yıldızlı bir kulüp olmak. Yapacağımız ilk iş kulübün içinde bulunduğu durumun net bir fotoğrafını çıkarmak ve bunu kongre üyeleriyle paylaşmak olacak. Şeffaf bir ortam oluşturup yeni kaynaklar yaratacağız. Proje üreten her üyemizi dinleyeceğiz.

Başkan en fazla 3 dönem görevde kalabilecek. Bu amaçla ilk iş olarak tüzük değişikliğine gideceğiz. Böylece Fenerbahçe insanların şahsi malı sandıkları bir yapı olmayacak.

Takımlarımız futbol , basketbol ve voleybolda her yıl Şampiyonlar Ligi kategorilerinde en az çeyrek ve yarı final oynayacak seviyede olacaklar. İhraç olan tüm üyelerimizi yeniden kulübümüze kazandıracağız. İhraç mekanizmasını zorlaştıracağız. Çok sesliliği benimseyip her sese kulak vereceğiz. Dijital medyada bir numara olmayı hedefleyeceğiz. Bunun için Türkiye 'nin en yetkin kurumlarını görevlendireceğiz. Sosyal sorumluluk ve farkındalık kampayaları yapacağız. Kimse merak etmesin; Fenerbahçe seyircisini büyütmek için çok daha iyi bir Fenerbahçe için çalışacağız.

Alex’e iade-i itibar

Fenerbahçe'yi Avrupa 'nın ilk 5 kulübünden biri haline getireceğiz. Burada Hulusi Belgü'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu zor dönemde başkanlığına adaylığını koydu. Seçildiğimiz taktirde kendisinin projelerinden de yararlanacağız. Alex'e itibarını iade etmeyi ve kabul ettiği taktirde ömür boyu Türkiye'de yaşayacağı bir görev vaat ediyorum.

Ne Aziz Yıldırım'ın ne de Ali Koç'un açıklamalarını dinledim. Geçmişe dair her şey konuşuldu. Kimseye cevap vermeyeceğim. Artık sadece geleceği konuşmamız gerekiyor.

İbrahim Akın videosu izletti

Aziz Yıldırım diğer grupları bitirip sadece kendi gruplarını kurmuştur. Bana atılan itiraflar var. Sevgili Aziz Yıldırım, senin nasıl bir başkan olduğunu öğrenmesi için bir film izletiyorum. (İbrahim Akın'ın kendisine baskı yapılmadığını ve Mehmet Ali Aydınlar'ı sadece basın yoluyla tanıdığını söylediği film) Fenerbahçe Başkanı utanmadan yalan söylüyor. Çok büyük acı ve üzüntü duyuyorum. Artık yeter, yaptığın berbat şeyi örtbas etmeye çalışıyorsun. Bunun hesabını Fenerbahçeliler Pazar günü verecekler.

‘Kupanın tartışılmasının sebebi sensin’

O kupa; yağmurda çamurda takımına destek veren taraftarın, müthiş bir performans sergileyen futbolcuların, her türlü zorluğa göğüs gerek teknik ekibin analarının ak sütü gibi hak ettikleri bir kupadır ve tüm Fenerbahçelilerin gönüllerinde şampiyonluk öyküsü olarak kalacaktır. Eğer bu kupa tartışılıyorsa kulüpte kalıp kalmayacağı konuşuluyorsa bunun tek sorumlusu sensin Aziz Yıldırım.