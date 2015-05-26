Fenerbahçe'de 'istifa' sesleri

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında berabere kalarak şampiyonluğa veda etmesi sonucunda Galatasaray'ın ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Samandıra Tesisleri'ne giden bir grup Fenerbahçe taraftarı, "istifa" pankartı açtı.

Eurosport'un haberine göre, Samandıra Tesisleri'ne giden yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu "İstifa" pankartı açarak yönetimi protesto etti. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca "Fenerbahçe her şeyimiz bir adama yenilmeyiz" pankartı da açtı.

Takım otobüsünün Samandıra'ya ulaşmasıyla protesto sesleri yükselirken taraftarlar meşaleleri takım otobüsüne fırlattı. Bu gelişmelerin ardından Samandıra'daki güvenlik önlemleri arttırıldı.

Hürriyet'in internet sitesinde ise takımın tesisler yerine yakınlardaki bir benzinliğe yönlendirildiği ve öfkeli taraftarların otobüsü taş ve yumurta yağmuruna tuttarak otobüsün camını kırdığı iddia edildi.