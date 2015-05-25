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Spor

Başakşehir 2 - Fenerbahçe 2

İstanbul Başakşehir karşısında berabere kalan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışına veda etti. Şampiyon Galatasaray oldu

25 Mayıs 2015 22:27

Sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında mutlak galibiyet hedefiyle çıktıkları Başakşehir maçından beraberlikle ayrıldı. 2-0 geriden geldikleri maçı 2-2 beraberliğe kadar taşıyan sarı lacivertliler, maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk hedefine de veda etti. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun şampiyonu Galatasaray oldu. 

İstanbul Başakşehir, Mehmet Batdal'ın attığı golle, 53. dakikada 1-0 öne geçti. Başakşehir'in ikinci golü de Mehmet Batdal'dan geldi. 62. dakikadaki golle fark 2'ye çıktı. Fenerbahçe, 81. dakikada Diego'nun golüyle umutlanırken, 88. dakikada Piere Webo'nun golüyle beraberliği yakaladı ancak bu iki gol, sarı lacivertlilerin şampiyonluk iddiasını devam ettirmesine yetmedi.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kırmızı kart görürken, sarı lacivertliler maçı 7 kişi tamamladı.

 

İlk 11'ler:

İstanbul Başakşehir: Volkan, Mahmut, Epureanu, Yalçın, Mossoro, Uğur, Alpaslan, Badji, Visca, Doka, Mehmet Batdal

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topuz, Alves, Egemen, Caner, Mehmet Topal, Emre, Diego, Kuyt, Sow, Webo

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