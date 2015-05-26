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Spor

Rıdvan Dilmen: Galatasaray sokak kedisi, rızkını aradı; Fenerbahçe ev kedisine dönüştü

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından konuşan Dilmen, 'Galatasaray şampiyonluğu sonuna kadar hak etti' dedi

26 Mayıs 2015 01:44

NTV Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında, Fenerbahçe'nin Başakşehir'le 2-2 berabare kalarak şampiyonluk hayaline veda ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray sokak kedisi, rızkını aradı. Mücadele etti, yattı, kalktı, zıpladı. Fenerbahçe birden bire ev kedisine dönüştü" dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini söyleyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Yöneticiler Prandelli'yi gönderip Hamza Hamzaoğlu kardeşimizi getirmekle doğru karar verdiler. Galatasaray camiasına şampiyonluk hayırlı olsun. Sonuna kadar hakettiler. Galatasaray, 2 başkan ve 2 teknik adam değiştirerek, büyük özveriyle kenetlenerek şampiyon oldu. Galatasaray gibi kulüpler en zayıf dönemlerde yerden kalkmasını bilirler. Galatasaray sokak kedisi, rızkını aradı. Mücadele etti, yattı, kalktı, zıpladı. Fenerbahçe birden bire ev kedisine dönüştü." 

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