T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman belirsizliği!

Aykut Kocaman'ın dönüşü ile ilgili bir karar çıkmadı...

25 Aralık 2012 21:51

Aziz Yıldırım ile görüşen Aykut Kocaman açıklama yapmadı. Genç teknik adamın, birkaç gün düşündükten sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İstifasının ardından Kocaman, Samandıra'da başkan Yıldırım ve futbolculara söz vermişti.

O günün ardından Yıldırım ve Kocaman, ilk kez bugün bir araya geldiler ancak, görüşmede Kocaman'ın dönüşü ile ilgili net bir adım atılmadı.

Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım, takım açısından ilk yarının değerlendirmesini yapmak üzere görüştü. Kocaman, ilk yarıyla ilgili raporlarını başkana sundu. Tamamen takımın son durumuyla ilgili yapılan bu görüşmeden Kocaman'ın dönüşü ile ilgili bir karar çıkmadı.

Kocaman'ın, birkaç gün düşündükten sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

aykut kocamankarar çıkmadıfenerbahçeazizi yıldırım

İlgili Haberler

Yüksel Günay: Aykut, istifasını geri alacak

Günay: Hocamızın da bu sonuçtan dolayı kendini suçlu bulması doğru değil

Aykut Kocaman son kararını verdi

Kocaman istifa kararından döndü mü, dönmedi mi... İşte son kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24