Fenerbahçe'de Aykut Kocaman belirsizliği!

Aziz Yıldırım ile görüşen Aykut Kocaman açıklama yapmadı. Genç teknik adamın, birkaç gün düşündükten sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İstifasının ardından Kocaman, Samandıra'da başkan Yıldırım ve futbolculara söz vermişti.

O günün ardından Yıldırım ve Kocaman, ilk kez bugün bir araya geldiler ancak, görüşmede Kocaman'ın dönüşü ile ilgili net bir adım atılmadı.

Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım, takım açısından ilk yarının değerlendirmesini yapmak üzere görüştü. Kocaman, ilk yarıyla ilgili raporlarını başkana sundu. Tamamen takımın son durumuyla ilgili yapılan bu görüşmeden Kocaman'ın dönüşü ile ilgili bir karar çıkmadı.

Kocaman'ın, birkaç gün düşündükten sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.