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Spor

Yüksel Günay: Aykut, istifasını geri alacak

Günay: Hocamızın da bu sonuçtan dolayı kendini suçlu bulması doğru değil

23 Aralık 2012 15:42

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasıyla ilgili, ''Aykut, istifasını geri alacak. İnşallah biraz sakinleştikten sonra görevinin başına dönecektir'' dedi.
 
Günay, Kocaman'ın istifasını geri alacağını düşündüğünü ve takımın başında kalacağını belirtti.

Futbolda kötü dönemler yaşanabileceğini belirten Günay, ''Aykut, istifasını geri alacak. Yani Aykut ile devam etmek lazım. Benim görüşüm de budur. Yani bir maç yüzünden istifa etmek olmaz. Tabii başarısız bir sonuç alındı ama bunu hocamıza bağlamanın bir anlamı yok. Hocamızın da bu sonuçtan dolayı kendini suçlu bulması doğru değil'' şeklinde konuştu.

Günay, "İnşallah Aykut biraz sakinleştikten sonra görevinin başına dönecektir'' diyerek şunları ekledi:


'Hocamız geri gelecek'


''Çünkü oynayacağımız kupa maçları var, hedeflerimiz var. Çok kısa bir tatil dönemi var önümüzde. 'İyi bir şekilde bu istifa meselesi çözülür' diye düşünüyorum.

Geçtiğimiz sezon çok zor bir sezon geçirdik. Aykut da bizim gibi dimdik durdu takımın başında. Aykut Hoca o dönemde takımın başında olacak ama şimdi Karabükspor maçı için ayrılma kararı alacak. Yani bu doğru değil ama hocamız geri gelecek. Halledeceğiz bu durumu.''

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