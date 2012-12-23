T24 LogoT24 Logo
Spor

Aykut Kocaman son kararını verdi

Kocaman istifa kararından döndü mü, dönmedi mi... İşte son kararı

23 Aralık 2012 21:10

Karabükspor yenilgisinden sonra istifasını açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Karabükspor maçı sonrası yaşanan istifa şoku çabuk atlatılıyor.

Kocaman, istifasını açıklamasının ardından başkan, yöneticiler, futbolcular ve taraftardan gelen yoğun baskıyla ikna edildi.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde kararını yeniden gözden geçirmeye başlayan, hatta Başkan Yıldırım'ın "İstifa etmiyorsun" sözlerine "Peki başkanım" diye yanıt veren Kocaman'ın istifadan vazgeçtiği öğrenildi.

 

Dilmen doğruladı

 

NTV futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de haberleri doğruladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la görüştüğünü söyleyen Dilmen, Aykut Kocaman'ın istifadan vazgeçirildiğini söyledi.

Konuyla ilgili resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Aykut Kocaman, 3-1'lik mağlubiyetle sona eren Karabükspor karşılaşması sonrası "Artık devam edecek gücüm kalmadı" diyerek görevi bıraktığını açıklamıştı.

İstifa açıklamasının ardından Fenerbahçe kulübü seferber olmuş ve yöneticilerle futbolcular kararından vazgeçirmek istedikleri Kocaman'la bir araya gelmişti.

ETİKETLER

aykut kocamankararistifa

İlgili Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman istifa etti, yönetim kabul etmedi

Kocaman, Fenerbahçe-Karabük karşılaşmasının ardından istifasını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24