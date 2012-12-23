Aykut Kocaman son kararını verdi

Karabükspor yenilgisinden sonra istifasını açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Karabükspor maçı sonrası yaşanan istifa şoku çabuk atlatılıyor.

Kocaman, istifasını açıklamasının ardından başkan, yöneticiler, futbolcular ve taraftardan gelen yoğun baskıyla ikna edildi.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde kararını yeniden gözden geçirmeye başlayan, hatta Başkan Yıldırım'ın "İstifa etmiyorsun" sözlerine "Peki başkanım" diye yanıt veren Kocaman'ın istifadan vazgeçtiği öğrenildi.

Dilmen doğruladı

NTV futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de haberleri doğruladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la görüştüğünü söyleyen Dilmen, Aykut Kocaman'ın istifadan vazgeçirildiğini söyledi.

Konuyla ilgili resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Aykut Kocaman, 3-1'lik mağlubiyetle sona eren Karabükspor karşılaşması sonrası "Artık devam edecek gücüm kalmadı" diyerek görevi bıraktığını açıklamıştı.

İstifa açıklamasının ardından Fenerbahçe kulübü seferber olmuş ve yöneticilerle futbolcular kararından vazgeçirmek istedikleri Kocaman'la bir araya gelmişti.