T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman istifa etti, yönetim kabul etmedi

Kocaman, Fenerbahçe-Karabük karşılaşmasının ardından istifasını açıkladı

22 Aralık 2012 23:59

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Karabükspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Kocaman yaptığı açıklamada  "Şerefle sürdürdüğüm Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevimden istifa ediyorum." dedi.

2.5 yıldır Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde olduğunu hatırlatan Kocaman, "Burada uzun yıllar futbol oynamış isimler için zirve burasıdır. Açıkçası devam ettirecek gücü kendimde bulamıyorum. Burada görevi bırakıyorum. Doğru şeyler, yanlış şeyler yaptık. Söyleyeceklerimi söyledim" diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan açıklamada ise, Kocaman'ın istifasının kabul edilmediği bildirildi.

Kulüpten yapılan bu açıklamadan sonra Kocaman'ın kararından dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Karabükspor karşılaşmasında skora isyan eden taraftarlar, Kocaman'ı istifaya çağırmıştı.

ETİKETLER

aykut kocamanfenerbahçeistifa

İlgili Haberler

Fenerbahçe kendi sahasında Karabük'e boyun eğdi

Kadıköy'de Karabükspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 3-1 yenik ayrıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24