Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman istifa etti, yönetim kabul etmedi

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Karabükspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Kocaman yaptığı açıklamada "Şerefle sürdürdüğüm Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevimden istifa ediyorum." dedi.

2.5 yıldır Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde olduğunu hatırlatan Kocaman, "Burada uzun yıllar futbol oynamış isimler için zirve burasıdır. Açıkçası devam ettirecek gücü kendimde bulamıyorum. Burada görevi bırakıyorum. Doğru şeyler, yanlış şeyler yaptık. Söyleyeceklerimi söyledim" diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan açıklamada ise, Kocaman'ın istifasının kabul edilmediği bildirildi.

Kulüpten yapılan bu açıklamadan sonra Kocaman'ın kararından dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Karabükspor karşılaşmasında skora isyan eden taraftarlar, Kocaman'ı istifaya çağırmıştı.