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Spor

Fenerbahçe kendi sahasında Karabük'e boyun eğdi

Kadıköy'de Karabükspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 3-1 yenik ayrıldı

22 Aralık 2012 23:32

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Karabükspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrıldı.,

Konuk ekip Karabükspor'un gollerini İlhan Parlak ve Lua Lua (2) kaydetti. Eski bir Fenerbahçeli olan İlhan Parlak, sarı lacivertli formayla Kadıköy'de hiç gol atamamıştı.

Sarı lacivertlilerin tek golü 75. dakikada Hollandalı yıldız Dirk Kuyt'tan geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-1 Karabükspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe ligin ikinci yarısını Bursaspor deplasmanıyla açacak. Karabükspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

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