Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında, ilk maçtaki 3-0'lık skorunrahatlığıyla evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Kayserispor'u her iki maçta da 3-0 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan rövanş maçında Fenerbahçe'nin gollerini 31. dakikada Aatif Chahechouhe, 35. dakikada Josef de Souza ve 83. dakikada Volkan Şen kaydetti.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi ise Akhisar Belediyespor'u eleyen Medipol Başakşehir oldu. Yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta oynanacak.

FENERBAHÇE: 3 - KAYSERİSPOR: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 46 Ozan Tufan), Alper Potuk, Lens (Dk. 69 Karavaiev), Chahechouhe (Dk. 46 Volkan Şen), Moussa Sow

Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Douglao, Kana Bıyık (Dk. 59 Mabiala), Levent Gülen, Nguemo, Rotman (Dk. 46 Deniz Türüç), Samba Sow, Umut Bulut (Dk. 67 Güray Vural), Traore, Welliton

Goller: Dk. 31 Chahechouhe, Dk. 35 De Souza, Dk. 83 Volkan Şen (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Traore'nin ceza alanı sol çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel direk dibinde topu kontrol etti.

11. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpasın sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Moussa Sow, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Boşta kalan topu Kayserispor savunmasında Douglao, kalecisi Ahamada'ya kazandırdı.

18. dakikada De Souza'nın presiyle kazanılan topla ceza alanı önünde buluşan Moussa Sow'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza alanına hareketlenen Chahechouhe, De Souza ile yaptığı verkaçın ardından kaleci Ahamada'yla karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Lens'in kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0

50. dakikada Umut Bulut'un kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği uzun topla sol kanatta buluşan Traore, Şener Özbayraklı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Traore'nin sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Welliton'un yerden sol ayakla yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.

72. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Karavaiev yerden ortaladı. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen'in düzelterek sol ayakla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Volkan Şen'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Moussa Sow'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

83. dakikada Fenerbahçe, skoru 3-0'a taşıdı. Volkan Şen'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti.