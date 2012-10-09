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Spor

Fenerbahçe: Yolun açık olsun Alex

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Alex de Souza'ya yanıt verdi

09 Ekim 2012 18:32

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı oyuncunun açıklamaları ile ilgili olarak "Kaptanı olduğu takımın mahremine ve özeline dair yaptığı ayrıntılı açıklamalar kamuoyunun malumudur" diyerek "Jübile hayalini gerçekleştirebilmesi adına konuya dair açıklama yapmayacağımızı belirtiriz" dedi.

İşte F.Bahçe'nin 'Yolun açık olsun' başlığıyla yayımladığı o açıklama:

"Öncelikle, uzun yıllar formamızı başarıyla taşıyan, armamıza kaptan olarak veda eden Alex de Souza'ya tüm katkıları ve emeği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Oyuncumuzun, dün, Kaptanı olduğu takımın mahremine ve özeline dair yaptığı ayrıntılı açıklamalar kamuoyunun malumudur. Daha önce açıklamış olmamıza rağmen bu konu hakkında basın toplantısı düzenlemeyeceğimizi ve sessizliğimizin nedeninin 'konunun diğer tarafının Fenerbahçe Kaptanı Alex' olmasından kaynaklandığını, kamuoyunun bilgilerine sunarız. Gerek Alex'in taraftarımızın aklında ve gönlünde edindiği yeri koruyabilmesi ve gerekse açıklamasında belirttiği jübile hayalini gerçekleştirebilmesi adına konuya dair açıklama yapmayacağımızı ve kendisini "Fenerbahçe Kaptanı Alex De Souza'nın" açıklamalarıyla baş başa bıraktığımızı belirtiriz.

 

Taraftardan Alex'e uğurlama konvoyu

 

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Alex de Souza için sarı lacivertli taraftarlar uğurlama konvoyu hazırlığı yapıyor.

Pazartesi günü yaptığı basın toplantısının ardından Cuma günü Türkiye'den ülkesi Brezilya'ya kesin dönüş yapacağını açıklayan Alex de Souza'yı yolculamak için Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir organizasyon düzenleyecek.

Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21:00'de uçağa binecek olan Alex de Souza'yı büyük bir kalabalığın uğurlaması bekleniyor.

Fenerbahçeli taraftarlar Cuma günü 17:00'de Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanında bulunan eski Salı Pazarı'nda toplanacak. Sarı lacivertli taraftarlar araçlarıyla yapacakları konvoyla Brezilyalı futbolcuya eşi benzeri görülmemiş bir veda yapmaya hazırlanıyor.

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