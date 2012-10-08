Alex: Twitter'ı yanlış kullandım, soyunma odasına başkan girememeli

Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza, yaptığı basın açıklamasında samimi itiraflarda bulundu. Alex, "En büyük hatam kulübü yaralayacak davranışlarda bulunmam oldu. Twitter'ı yanlış bir şekilde kullandım. Bazı insanlara mesajlar göndermeseydim daha iyiydi." dedi. Soyunma odasının futbolcular için kutsal bir yer olduğuna da değinen Alex, 'Eğer bir gün teknik direktör olursam soyunma odası futbolla ilgili olanların bulunduğu kutsal bir yerdir. Başkan futbolla ilgili değildir, idari bir makamdır. Teknik direktör olursam soyunma odamı bu tip durumlardan koruyacağım.' ifadelerini kullandı.

Yaşanan kriz sonrası Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alex de Souza basın toplantısı düzenledi. Alex toplantıda şunları söyledi:

'Hiç bu kadar ağlamadım'

"Sizlerle beraber geçirdiğim süre için en derinden teşekkür ederim. Pazartesi günü sözleşmemi feshettikten sonra taraftarın gösterdiği reaksiyonu rüyalarımda bile göremezdim, onlara çok teşekkür ediyorum. Çocukken bile son hafta ağladığım kadar ağlamamışımdır, çok duygulandım. En içten dileklerim bunlar, Fenerbahçe taraftarının bundan sonraki süreçte mutlu olmasını diliyorum. Bana çok iyi davrandılar.

Samet'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta havaalanından bugünkü istifaya kadar çok zor bir süreç geçirdi. Hiç kolay günler geçirmedi.

İki çok önemli maçın geçmesini bekledim. Çok şükür ki lehimize sonuçlandı. O yüzden toplantı için bugünü seçtim. Bazı yorumlar okuduğum için bunu söyleme gereğini hissettim. Önemli olan takımdır, bu iki maçın atlatılmasını istedim. Kulübün toplantısında ne söyleneceği beni endişelendirmiyor. Öyle ya da böyle başkan ve Kocaman'la konuşarak çözdük.''

'Twitter'ı yanlış bir şekilde kullandım'

"Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Sanırım bu işin beş tane bacağı vardı. Kendim, Aykut Kocaman, Ali Yıldırım, başkan ve basın. Başınıza bir şeyler geliyorsa bunda sizin de dahiliniz vardır, kendi hatalarım da olduğunu biliyorum. En büyük hatam kulübü yaralayacak davranışlarda bulunmam oldu. Twitter'ı yanlış bir şekilde kullandım. Bazı insanlara mesajlar göndermeseydim daha iyiydi. Mesajın içeriğinde hata yoktu ama göndermeseydim, bende kalsaydı daha iyi olacaktı. Mahmut vasıtasıyla verilen borcu yoktur kağıdı var. O konuda Ali Yıldırım'la tartışmamız olmuştu. O konuda da öyle davranmasaydım diye düşünüyorum geriye baktığımda. Özellikle bundan dolayı 'para için oynuyor' gibi şeylere maruz kaldım. Kaptan olarak primlerin eşit dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Zamanında bu belgeyi imzalamış olsaydım bu düşünceyi engellemiş olabilirdim. Para düşkünü olsaydım kulüp tarafından bana yapılan ayrı çalış önerisine ayrı çalışarak yapardım. Mayıs'a kadar maaşımı alırdım. Ama insanlar hak ettiği parayı almalı. Bunlar durumun bu hale gelmesine kadar içtenlikle kabul ettiğim hatalarım.''

Kocaman'la ilk tartışma ne zaman oldu?

"Aykut Kocaman'la ilk tanışmamız yönetici olarak olmuştu. Aragones'le son maçımızda Trabzon maçını kazansaydık 7 Temmuz'a kadar tatilde olacaktık. Ben tatildeyken Aragones ayrıldı, Kocaman sportif direktör olarak göreve başladı. Dönüş tarihinin değişiklik bilgisi bana ulaştı. 20-22 Haziran civarı Samet arayıp geri dönüş tarihinin bir hafta öncesine çekildiğini söyledi. Ama ben programımı ona göre ayarladığımı dönemeyeceğimi söyledim. 7 Temmuz'da döndüğümde Daum'un odasına gittim ve gecikmeden dolayı özür diledim. Kendisi de sorun olmadığını söyledi. Beni de tanışmakk için Kocaman'ın yanına gönderdi. Kendisiyle tanıştım, ilk söylediği şeylerden biri 'sen kaptansın, senin de gelmen gerekirdi' dedi. Ben de kendisine haklı olduğumu söyledim. Ve kendisine şunu ilave ettim. Yılın 11 ayını burada geçiriyorum, bana verilen ilk programa göre gitmiştim. Bu şekilde ilk tanışmamız gerçekleşti. Yönetici olarak bir sene çok az kontağımız oldu. Ondan sonra teknik direktör oldu. Teknik direktör olduğunda da problemlerimiz başladı. Kendisiyle birçok kere futbol üzerine görüşmemiz oldu, hepsini kabul ettim ama hiçbirine katılmadığımı söyledim. Futbol görüşümüz çok farklıydı. Benim görüşüme göre futbol takımı sürekli gelişmesi gereken bir takım. Bu da antrenmanlarla sağlanır. Bir oyuncu aynı performansla gidiyorsa bunda bir yanlışlık vardır. O da 'burası Türkiye, antrenmanlar gelişmek için değildir' diye yanıt verdi. Özellikle takımın gol attığı zamanlarda hocanın sevince katılmaması kafamda soru işaretleri oluşturmuştu, mutsuzluk yaratmıştı. Coşkulu taraftara sahip olan kulubün teknik direktörünün sevinmemesi kafama girmedi. Dün Gökhan Gönül'ün golünden sonra sevince ortak olması bir şeylerin değişebileceğini gösterdi. Sözleşmesini üç sene uzattılar, bu da hocanın yaptığı işe güvendiklerini gösteriyor. Sözleşmesini uzattıktan sonra kulubün futbola bakışında değişiklikler olacağını söyledi ama bana göre değişiklik olmadı."



'Umarım bana gerek kalmaz' dedim



''Türkiye'de futbol oynadığım süre içinde en üzüldüğüm maç geçen yılki Galatasaray maçı oldu. Kazanmak, kaybetmek oyunun parçası. Oynamak ya da yedek kalmak hocanın tercihleri. Bu maçtan önce sol ayağımdaki problem yüzünden Trabzon maçında oynamadım. Takım çok iyi oynadı. İlk antrenmanda Aykut Hoca'nın odasına gidip, takım çok iyi oynadı tebrik ederim dedim. Ve ona kendi ayağımdan bahsettim. Galatasaray maçında büyük ihtimalle oynayamayacağımı söyledim. Bütün oyuncuların duymak isteyeceği şeyi söyledi. Maç saatine kadar seni bekleyeceğim, sana güveniyorum dedi. Sonra sağlık ekibiyle program yaptık. Maçtan iki gün önce doktor ayağıma anestezi uygulamak istedi, kabul etmedim. Antrenmandan sonra hocanın odasına gittim, herhangi bir ağrı hissetmediğimi söyledim. O da bana teşekkür etti. Maç günü öğle yemeğinde benimle konuştu ve beni yedekte başlatacağını 70 civarı oyuna alacağını ve maçı kazanacağımızı söyledi. Ben de ona umarım bu planlarında yanılırsın, 70'a kadar bana ihtiyaç kalmadan şampiyon oluruz dedim.''



Takımla İstanbul'a dönmedi



''Sonra bir finalden başka bir finale geçtik, Bursa maçına. 30 yıldır kupayı almıyorduk. 30 yıllık tabuyu yıktık, Fenerbahçe forması altında en mutlu olduğum maçlardan biriydi. Maçtan sonra hocamız bizi tebrik etmedi, takımla İstanbul'a dönmedi. Bu da bana ilk gün sitem etmesini hatırlattı. 30 yıl sonra kupa kazanıyoruz, hoca takımla dönmüyor bile dedirtti. Tanıştığımız ilk gün 5 günlük gecikmeden bahsettikten sonra üç sene sonra bu davranışta bulunması garip geldi.

Sonra tatilde Aykut Hoca'nın basınla yaptığı görüşmenin detayları geldi bana. Tatilden dönünce benimle konuşacağını, fizik olarak belli noktalara geldiğimi bir takım planları olduğunu söylemiş. Tatilden döndüm ama bu konuşma gerçekleşmedi. İlk gün geldik, sağlık kontrolünden geçtik Bolu'ya gittik. Orada benimle konuşmadı. Yanlış hatırlamıyorsam iki hafta geçirdik Bolu'da benimle konuşmadı. Bir gün iznimiz vardı, hazırlık kampını tamamlamak üzere Avusturya'ya gitik. İki hafta kaldık. Son gününde basın toplantısı yapacaktım. Biraz da geciktim toplantıya hatırlarsınız. Gecikmenin sebebi sizinle konuşmak için odamdan çıktığımda Aykut Hoca beni çağırdı. Benimle Bolu'da ve Avusturya'da konuşmaya fırsat bulamadığını ama dönünce İstanbul'da konuşacağını söyledi. Avusturya'da MTK maçında frikikten gol attım ama Brezilya'daki arkadaşlarım yedek kulubesine bakınca golü kendi kalene attın zannettik diyorlar. Benimle konuşacağını söylediği şeyleri bir türlü konuşmamıştı ve canım sıkılıyordu. Vaslui maçında kötüydük. Bir sonraki hafta Romanya'ya gittik. Vaslui maçından bir gün önce benimle konuşmak için çağırdı. Bana çözülmesi gereken bir sorun var mı diye sordu, orada ben bir patlama yaşadım. Kendisiyle ilk tanıştığımız günden bu yana kendisi hakkında ne düşünüyorsam açık yüreklilikle söyledim. O da benim hakkında ne düşündüğünü açık bir şekilde söyledi. İşi sonlandıran konuşma da o oldu. 18 yıllık kariyerim boyunca birçok insanla tartışma yaşadım ama en ağırı buydu. Bu tartışma 'şimdi ne olacak' diye bitti. Ben de kendisine şu ana kadar nasıl olduysa öyle gidecek dedim. Sen ne diyorsan ben onu yapacağım dedim.

Süper Kupa maçından önce takımı ikiye ayırdı. Ben ilk 11'de değildim. Erzurum'a gittik, maç toplantısı yapıyoruz. Toplantı bittiğinde kendisine maçla ilgili bir şeyler söylemek istediğimi ilettim. O da benim bu duruşumu övdü. Ben de kendisine duruşumun başından beri aynı olduğumu söyledim. Benim oynayacağım bazı noktalarla ilgili bir şeyler sormak istedim. Galatasaray maçının da Spartak Moskova maçı öncesi bir prova olacağını söyledi. Odaya giderken oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Odadan çıktığımda Samet bana oynayacağımı söyledi, şaşırdım. Çünkü bir gün önce bensiz bir çalışma yaptırdı ve oynamayaacağımı düşünüyordum. Süper Kupa maçını kaybettik. Elazığ maçı sonrası Moskova'ya gittik. Salı günü öğle saatlerinde toplantı yaptık, o esnada görüntü izliyorduk, durdurdu. Bu noktada Alex bugün olmayacak dedi. Burada problem benim yedek kalmam değil. Ben bunu bir iletişim ve saygı eksikliği olarak görüyorum. Bunu beni kenara alıp izah edebilirdi. Bunu maçtan önce görüntüler geçerken öğrendim. Bundan sonra benim en büyük hatam geldi, neredeyse smaçöre top kaldıran masör gibi hata yaptım, medyaya neredeyse asist yaptım. Sonra Gaziantep maçında duran top çalışırken Samet aracılığıyla benim ilk 18'de olmayacağım bilgisi geldi. Hocanın söylediği Alex'in kafası karışık cümlesi beni rahatsız etti. Benimle konuşmadan kafamın karışık olduğunu nereden bilebilirdi. Kendisiyle son görüşmem bana kadro dışı kaldığımı iletirken oldu.''



'Fenerbahçe sokakta da oynasa kalırım' dedim



''Ali Yıldırım'la olan ilişkim başkan hapse girmeden önce sınırlıydı. İlişkimiz 'merhaba-merhaba' düzeyindeydi. 3 Temmuz süreci sonrası Ali Yıldırım futbolcularla bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra Ali Yıldırım'la beraber Samet'in odasına gittik. Ben kendisine Fenerbahçe üçüncü ligde de oynasa, sokakta da olsa kalacağımı söyledim. Takımın bir takım maddi sorunlar yaşayacağını bildiğimi söyledim. Kendisine ödemelerle ilgili nasıl yapmayı uygun görüyorlarsa bir plan istedim. Kupa finali öncesi takım kaptanları ve hocalar bir araya geldik. Orada kaptan Ömer bana oynayabilecek misin, üç gün önce oynayamayacak durumdasın dedi. Ben her zaman iyiydim, hocanın kararı diye cevap verdim. Bursa maçında da Galatasaray maçında da oynamak için hazırdım diye cevap verdim. Kupadan sonra tatile gittik, ilk gün Samet'le görüştüm, onu endişeli gördüm. Samet bana Ali Yıldırım'ın kendisine Galatasaray maçında da oynamaya hazırdım diyerek Aykut Hoca'yı basının önüne attığımı söylediğini belirtti. Ben doğruları söyledim. Ali Yıldırım'ın bana özellikle 'borcu yoktur' kağıdını imzalamadığımdan çok kızgın olduğunu söyledi. Bana şunu iletti: Taraftarla ve halkla iyi ilişkileri var ama onunla ilgili karar almak için en ufak hatasını bekleyeceğim dedi. Ben bu söyledikleri için üzülmedim. Üzüldüğüm şey bunu direkt yüzüme söylemeyip, arkamdan mesaj yoluyla göndermesi oldu. Bu da kendisiyle iyi olmayan hikayenin özeti.''

Başkan 'gitmek isteyen var mı' diye sordu

''Sonra Kasımpaşa maçını kaybettik. Devre arası Stoch'la oyundan alındım. Duş aldım, görevliye bizim takım nerede duruyor diye sordum. Volkan'ın koruduğu kalenin arkasındaki tribünü gösterdi. Baktım kaleci Serkan, masörler oradaydı, oraya oturmaya karar verdim. Sonra şaşırtıcı bir şekilde birçok insanın buna aşırı tepki gösterdiğini gördüm. Çok zor ve kötü bir maç oldu. Soyunma odasına girdik. Kocaman herkese tek tek teşekkür etti. Futbolda daha önce hiç duymadığım bir cümle söyledi. Her şey için teşekkür etti, sırtını döndü ve soyunma odasından çıktı. Sonra Ali Yıldırım birçok şey söyledi ve çıktı. En son başkan geldi. Oyuncular arasındaki ilişkilerde bir sorun olup olmadığını sordu. Düzelme için bir takım şeylerin farklı olması gerektiğini söyledi. Gitmek isteyen varsa söylesin dedi ve soyunma odasından çıktı. Volkan Demirel bir toplantı yaptı. Kimsenin kimseyle problemi var mı diye sordu. Ben de 8 yıldır buradayım oyuncular arasında bir sorun yok dedim. Ama hocayla büyük bir problemim olduğunu söyledim. Başkanın soyunma odasında söylediklerine müteakip kendisiyle görüşüp ayrılmak isteyeceğimi söyledim. Odadaki herkes bunu duydu.''

'Sabah kaptan, öğle işsizdim'

''Pazar sabahı normal antrenman yaptık. Pazartesi sabahı antrenmana gitmek için çıktım. Aykut Hoca'nın benimle konuşmak istediği söylendi. Bana zor bir karar aldığını ve kadro dışı bırakıldığımı söyledi. Ben de kendisine niye diye sordum. Benim geçmişimi övdü. Ama soyunma odasında iki liderliğin olamayacağını söyledi. Ve soyunma odasında o kadar büyük yer tutuyorsun ki, seni takımdan ayırmak zorundayız dedi. Ben de bundan sonra ne yapacağız dedi. Takımla birlikte beni görmek istemediğimi söyledi. Benim antrenman yapmak için başka yere gitmemi söyledi. Ben de son bir sorum olduğunu söyledim. Senin kararın mu başkasının kararı mı dedim. Kendi kararı olduğunu söyledi. Sözleşme konusuyla kulübün ilgilendiğini söyledi. Bana bunu söyledi ve bir kere kendisini hocam olarak hissettiğini söyledi. Bu da PAOK maçıydı. Ben de ona asıl sorunun bu olduğunu söyledim. Odasından çıktım ve başkanla görüşmek için 4'de buluşmak üzere randevulaştık. Geç kaldık. İstanbul gibi bir yerde 15 dakikalık gecikme normal. 7 Eylül'den beri görüşmeyi bekleyen de benim. Bunun karşısında 15 dakika çok büyük sayılmaz. Odasına girerken Tweet attığımı söylüyor bu doğru değil. Eşimle konuşuyordum, kendisiyle durumu paylaşıyordum. İki kızım okuldaydı, kadro dışı bırakıldığım haberi benden önce başkaları tarafından iletilecekti. Başkanın sekreterinin önünde beklerken başkan odaya geldi ve ben şu anda toplantıya giriyoruz diye eşime mesaj atıyordum. Telefonu kapattım. Başkan bana konuşabilirsin dedi. Benim konuşacak bir şey olmadığını söyledim, durumumun ne olacağını sordum. Bana karar senin dedi. Kalmak istiyorsan kalabilirsin ama takımla çalışamazsın dedi. Gitmek istiyorsan gidebilirsin dedi. Ben de gitmek istiyorum dedim, elini uzattı teşekkür etti, ben de elimi uzattım. Sözleşme bu şekilde bitti, detaylar için avukatın odasına geçtik. Avukat bana kulüpten birisiyle toplantı düzenlemek isteyip istemediğimi sordu. Ben de şu an erken dedim. Sabah evden kaptan olarak ayrıldım, eve işsiz dönüyorum dedim. Sözleşmemin feshiyle ilgili olan bunlar.''

'Basının da sorumluluğu var'

''Basınla ilgili bir hikaye anlatacağım. 2003'te Cruizeiro'da oynuyordum. Antrenman sahasına İspanyolca konuşan bir Türk geldi. O dönemde Valencia benimle ilgileniyordu. Bu bey iki saat oralardaydı. Brezilya futbolu ve İspanya futbolu hakkında konuştuk. Bir hafta sonra Luciano beni sürpriz bir şekilde aradı. Türkiye'de Türk futbolu hakkında görüşlerim çıktığını söyledi. Bu şekilde Türk basınıyla tanışmış oldum. Türkiye'ye geldim, otele yerleştim. Orada ilk gördüğüm insan Brezilya'da benimle İspanyolca konuşan kişiydi. Türkiye'de çoğunlukla gördüğüm bir haber yapıldıktan sonra haberin altına imza atılmıyor. İlk çocuğumdan itibaren benimle beraber çalışan bir Brezilyalı bakıcımız var, bir Türk'le beraber. İki-üç hafta önce evlendi. Bu düğün görüntüleri gidişi kutluyorum diye lanse edildi. Ben eğleniyorum olarak yansıtıldı. Eminim, sizler de sevdiğiniz insanın düğününe gidince evlenmeyi tercih ediyorsunuz. Çok karşılaştığım bir soru da çocuklarımın okul parasının yarısını ödediğimdi. Büyük yalanlardan biri de buydu. Geçen hafta artık sözleşmem feshedildiğinde tüm sene boyunca ödediğim paranın okumayacakları kısmını geri aldım. Geri almak için gittim. Okul yönetimi de beni anlayışla karşıladılar ve önümüzdeki günlerde bunu iade edeceklerini söylediler. Herkese, başkana ve yönetime kulüp içi siyasi dengelerde bir dahilim varmış gibi bir imaj yansıttınız. Bazı gazetelerde Hakan Bilal Kutlualp'le ortaklık halinde olduğumu söylediniz. Bazı gazeteler benim Ferit Şahenk'le hareket ettiğimi söyledi. Kendisiyle takımın Avrupa maçlarında karşılaştık, doğrudur. Ama bir araya geldiğimiz bir tek kere var. Bunda da Aykut Hoca, Rıdvan, Samet ve ben vardım. Onlar ne konuşuyordu net hatırlamıyorum ama benim konuştuğum almak istediğim arabadan indirim almak istiyordum. Bu siyaset yapmaksa o zaman tüm araba satıcılarını incelemek lazım. Volkan Ballı konusu. Ben geldikten sonra kendisiyle beraber çalıştık. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendisiyle iki ya da üç kere konuştuk. Kendisiyle kulüp siyaseti konusunda hiçbir konuşmamız olmadı. Bu yüzden bence siz basının da olan şeylerde sorumluluğu var. Genellemeye koyduğum için özür dilerim ama çıkan haberlerde imza olmuyor.''

'Mükemmel 8 senem geçti'

''Fenerbahçe taraftarına bir şeyi net olarak söylemek istiyorum. Büyük bir adanmışlıkla görevimi yapmaya çalıştım. Yaptığım tek işbirliği, saha içinde olan işbirliğidir. Gitmek istememin en büyük nedenlerinden biri bu siyasete çekilmek istenmemdi. Ama ben futbol oynamak istiyorum. Beraber yaşadığımız sorunların dışında sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Twitter'da yazdığım gibi Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti. Ama kesinlikle taraftarın duygusunu paylaşacak tutkulu bir taraftar kazandı, mükemmel 8 senem geçti. Sadece Fenerbahçe taraftarına değil teşekkürüm. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Sivas, Kasımpaşa taraftarları, herkes bana son derece destek oldu. Bu süreç içinde bana ve aileme gösterdikleri sevgiden dolayı kalbimin en derinlerinden teşekkürler.''

'Türkçe işine yaramaz' dediler

Türkçe konuşmaması ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Alex, "2004'te geldiğimde Türkçe senin işine yaramaz dediler. İlk üç sene Türkçe dahi duymuyordum. Zico takımın başındayken, takım bünyesinde 40 tane Brezilyalı vardı. Sonra Aragones geldi. Aragones'ten sonra takım içinde Türkçe konuşulmaya başlandı. Saha dışında çok arkadaşım yoktu. Sonra Türkçe dersi almaya başladım. Eğer sana Türkçe konuşuyorum desem yalan söylemiş olurum. Bazılarınızla birebir konuştuğumuz olmuştur. Kendisiyle Türkçe konuşup sohbet etmişliğimiz vardır. Artık gittiğim yerlerde tercüman ihtiyacı duymuyorum. Yüzde 100 konuşuyorum diyemem. Aykut Hoca'dan sonra takımda Türkçe duymaya başladım. Yazarak kendimi ifade edebilirim ama konuşurken sıkıntılarım var" dedi.

'Kimsenin arkasından mesaj göndermedim'

Twitter'a yazdıklarıyla ilgili konuşan Alex; "Twitter konusunda yazdıklarım Aykut Hoca'ya mesaj değildi. Düşüncelerimi ona da söylemiştim. Mesajlaştığım kişi Brezilya'da çok meşhur bri şarkıcı. Kendisine bu düşüncelerimi defalarca kez söyledim ama hiçbiri haber olmadı. Ben kimsenin arkasından mesaj göndermedim. Son konuşmamız da Romanya'da oldu" diye konuştu.

'Her zaman bacak bacak üstüne atarım'

Aziz Yıldırım'ın havaalanındaki konuşmasını değerlendiren Alex şunları kaydetti: "Samet'e geç kalıp kalmadığımı sordu, geç kalmıştık. Oturma şeklimi sordu. Ben her zaman bacak bacak üstüne atarım. Bu benim oturma şeklim. Başkan geldiğimde elimde telefonla oynadığımı söyledi, eşime mesaj atıyordum. Samet bence baskı altındaydı ama söylediği şeyler doğru."

Alex'le Beşiktaş maçında kendisiyle ilgili maskelerin stada alınmamasını yorumlayan Alex, "Demokratik bir ülkede insanlar şiddet unsuru içermediği hallerde stada istedikleri gibi gelirler. Bu engelleniyorsa demokraside sıkıntı var demektir" diye konuştu.

'Sahada lens, dışarıda gözlük takıyorum'

Aziz Yıldırım'ın "Saha dışındaki Alex'e kefil değilim" açıklamasını değerlendiren, "Sahada lens takıyorum, dışarıda gözlük. Sahada kramponlayım, basit ve düz bir şekilde yaşıyorum hayatımı. Mevkiler önemli değildir, başkan da aşçı da aynı saygıyı hak eder. Ama tek fark sahadaki Alex daha ciddi bir Alex'tir. Saha dışında biraz daha espriliyimdir. Ben fikirleri olan bireyim" dedi.

'Kimseyle problemim yok'

Kocaman'a "Kendilerine başarılar diliyorum" diyen Alex, başkana içinde bulunduğu yargılama sürecinde şans dilediğini ifade etti. Alex, kişisel olarak kimseyle bir problemi olmadığını dile getirdi.

'Samet'le henüz görüşmedim'

Alex, görevinden istifa eden Samet'le henüz görüşmediğini belirterek, istifayı buraya gelirken öğrendiğini kaydetti.

'İki yıl daha futbol oynayacağım'

"Fenerbahçe'den ayrılmadım" diyen Alex, "Gelecek için planım yok. Gideceğim bir takımla iki yıllık anlaşma imzalayacağım sonra futbolu bırakacağım" dedi.

'Başbakan arayıp tebrik etti'

Başbakan'ın Salı günü kendisini aradığını hatırlatan Alex, "Kendisi beni tebrik etti. Bana tek söylediği gidiş tarih ve saatin belli olduğunda bildirir misin oldu" diye konuştu.

'Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı'

Alex, Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirterek, takımın başarılı olacağını dile getirdi.

'Soyunma odasına başkan giremez'

Alex sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir gün teknik direktör olursam soyunma odası futbolla ilgili olanların bulunduğu kutsal bir yerdir. Başkan futbolla ilgili değildir, idari bir makamdır. Teknik direktör olursam soyunma odamı bu tip durumlardan koruyacağım. Başkanın her türlü hesap sorma yetkisi vardır ama soyunma odası futbolu yönetenlerindir. Soyunma odasında problem olur ama orada olanların bilmesi yeterli."

'Herkesle saygı içinde çalıştım'

"Ben hiçbir zaman saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum" diyen Alex, kulup içinde herkesle saygı içinde çalıştığını belirtti. Tartışma yaşasa da Alex, hiçbir futbolcuyla bir sorun yaşamadığını kaydetti.

'Maç sonrası futbolcular evime geldi'

Beşiktaş maçı sonrası bazı futbolcuların ziyaretini değerlendiren Alex, "Dün sabah 11.00'de Volkan'la konuştum, maçı evde izleyeceğimi söyledim. Bana takım arkadaşlarımla ziyarete gelmek istediğini söyledi. Yobo, Kuyt, Hasan Ali, Mehmet Topal, Selçuk, Mert, Gökhan, Volkan, Caner geldi. Maçtan çıktıkları için açlardı, bir şeyler yedik. Benimle vedalaştılar, ayrıldık" diye konuştu.

"Oğlumun en sevdiği kişilerden biri Volkan'dır" diyen Alex, hiçbir futbolcuyla sorun yaşamadığının altını çizdi. Alex, stattaki locanın eşine ait olduğunu, onun karar vereceğini söyledi.

'Veda yemeğini kaldıramayız'

Veda yemeği konusunda konuşan Alex, "Bir veda yemeği olacağını düşünmüyorum, çünkü herkes milli takıma gitti. Duygusal olarak böyle bir veda yemeğini kaldıracak durumda değiliz" dedi.

'Futbolu bıraktırmaya çalıştılar'

Alex sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes bana futbolu bıraktırmaya çalıştı ama ben futbol oynamak istiyorum. İki yıl daha futbol oynamak istiyorum. Fenerbahçe yönetiminden direkt ismini söyleyeceğim birkaç kişi var. Benim kafamda sadece futbol oynamak var. Siz hiçbir şey söylemezseniz, insanlar dedikodu yapmaya çalışırlar."

'Başkan Fenerbahçe'ye arka çıktı'

Alex, "Ben Fenerbahçe'ye zarar verir hale gelmiştim. Başkanın yaptığı benim yerime hocaya arka çıkmak değil, Fenerbahçe'ye arka çıkmaktır" diye konuştu.

'Hayalim son maçını Kadıköy'de yapmak'

Alex, bir hayali olduğunu, son maçımı Kadıköy'de yapmak istediğini ifade etti.

'Heykeli dikilecek bir şey yapmadım'

Heykeli taraftarın çılgınlığı olarak gördüğünü kaydeden Alex "Heykeli dikilecek kadar bir şey yapmadım. Ama yapanların hissiyatını da tartışmaya açacak değilim, yapacağım tek şey teşekkür etmek" diyerek sözlerini tamamladı.