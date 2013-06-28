Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli, kulüp Yanal'a 1 yıl için 1,5 milyon Dolar verecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Fenerbahçemiz, Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Sayın Ersun Yanal ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın basın toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak olup, detaylar resmi yayın organlarımızdan duyurulacaktır. Sayın Yanal'a hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz."

Lig bitiminin ardından Teknik Diröktör Aykut Kocaman ile sarı-lacıvertli kulübün yolları ayrılmıştı.

Ersun Yanal kimdir?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu. Futbolculuk yıllarında Aydınspor'da forma giyen tecrübeli teknik adam, çalıştırdığı takımlardaki hücum futbolu anlayışı ile dikkat çekti.

Teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında o dönem 3.Lig'de olan Sarayköyspor'da başlayan Yanal, 1997-1998 yıllarında Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay belediyesi Kaymakamlık kupasını kazandı.

En iyi ortalamasını bu takımda tutturan Yanal buradaki başarısı ile Denizlispor'un dikkatini çekti ve sözleşme imzaladı.

52 yaşındaki teknik adam Vestel Manisaspor'dan istifa ettikten sonra 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Ziya Doğan'ın istifasından sonra Trabzonspor'un başına geldi. Yanal, Vestel Manisaspor'dan önce Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü de çalıştırdı. Gençlerbirliği ile UEFA Kupası'nda Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma'yı eledi.

1/8 Final oynamayı başardı ve o sezon kupayı alan Valencia CF takımına elendi. O sene kupayı kaldıran Valencia CF'yı turnuva boyunca yenmeyi başarabilen tek takım Ankara'da 1-0'lık sonuçla Gençlerbirliği oldu. 27 Nisan 2009 tarihinde Trabzonspor kulübünden istifa etmiştir. Eskişehirspor'da Aralık 2011'de Skibbe'nin istifa etmesi üzerine teknik direktörlük görevine getirildi. Haziran 2013 itibarıyla Fenerbahçe ile olan görüşmelerinden sonra kulüple olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Yanal'ın görevi Haziran 2013'te sona erdi.