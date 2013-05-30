Ersun Yanal Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bodrum'dan İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam, bugün Aziz Yıldırım'la bir araya gelecek.

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör konusunda ilk girişimi Ersun Yanal'la yaptı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Eskişehirspor'u çalıştıran Yanal, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'taki tatilini keserek Türkiye'ye döndü.

Deneyimli teknik adam, Bodrum'da Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden işadamı Yüksel Çağlar'la görüştü.

Yanal olumlu geçen bu görüşme sonrası, Alper Potuk'un transferinde de önemli rol oynayan Çağlar ile birlikte İstanbul'a geldi.

Yanal'ın bu akşam Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile masaya oturması bekleniyor.