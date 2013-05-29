T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım: Ne istifası, ben kovdum!

Fenerbahçe'den gelen istifa haberler sonrası bir açıklamada Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, istifa olmadığını Kocaman ve Ali Yıldırım'ı kendisinin kovduğunu söylediği öğrenildi

29 Mayıs 2013 20:15

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile Ali Yıldırım'ın istifalarına çok sinirlendiği, 'Onlar istifa etmedi, ben kovdum' dediği öne sürüldü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ve kardeşi Ali Yıldırım'la iki transfer konusunda ters düştüğü iddia edilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'ın bu yaşananların ardından çok sinirlendiği ve yakın çevresine "Ne istifası... İkisini de ben kovdum" dediği öğrenildi. Yıldırım'ın yönetim kurulunu beklemeden istifaları kabul ettiği de öne sürülüyor.

 

'İçimizdeki temizlikle uğraşıyoruz'

 

Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Abdullah Kiğılı hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Aykut Kocaman'ın istifa mektubunu bekliyoruz, geldiği anda kabul edeceğiz. Ali Yıldırım istifa etti, biz de kabul ettik. Benim ise istifa etmem söz konusu değil, zaten 1 haftadır da burada değildim.(Pepe transferinin sorulması üzerine) Ne Pepe'si kardeşim, biz şu an içimizdeki temizlikle uğraşıyoruz."

 

ETİKETLER

aziz yıldrımben kovdumfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24