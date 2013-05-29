Aziz Yıldırım: Ne istifası, ben kovdum!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile Ali Yıldırım'ın istifalarına çok sinirlendiği, 'Onlar istifa etmedi, ben kovdum' dediği öne sürüldü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ve kardeşi Ali Yıldırım'la iki transfer konusunda ters düştüğü iddia edilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'ın bu yaşananların ardından çok sinirlendiği ve yakın çevresine "Ne istifası... İkisini de ben kovdum" dediği öğrenildi. Yıldırım'ın yönetim kurulunu beklemeden istifaları kabul ettiği de öne sürülüyor.

'İçimizdeki temizlikle uğraşıyoruz'

Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Abdullah Kiğılı hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Aykut Kocaman'ın istifa mektubunu bekliyoruz, geldiği anda kabul edeceğiz. Ali Yıldırım istifa etti, biz de kabul ettik. Benim ise istifa etmem söz konusu değil, zaten 1 haftadır da burada değildim.(Pepe transferinin sorulması üzerine) Ne Pepe'si kardeşim, biz şu an içimizdeki temizlikle uğraşıyoruz."