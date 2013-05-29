İstifası kabul edilen Aykut Kocaman: Kesinlikle kovulma söz konusu değil

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etti. İstifası ile ilgili olarak açıklama yapan Kocaman, 'Kesinlikle bir kovulma söz konusu değil. Önceden verilmiş bir karar da söz konusu değil. Şu an için benim için de kulüp içinde en doğrusu olduğunu söyleyebilirim' dedi.

Fenerbahçe kulübünün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sportif Direktörümüz ve Teknik Sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman’ın kulübümüze ilettiği istifa dilekçesi yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Hocamıza, kulübümüze kazandırdığı değerler ve başarılar için sonsuz teşekkür ederiz."

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Abdullah Kiğılı, Kocaman'ın istifa mektubunun akşam saatlerinde kendilerine ulaştığını ve yönetim kurulu olarak kabul ettiklerini belirterek, "Aykut Kocaman görevi süresince süper hizmetler sundu. Yorulmuş olabilir. Kocaman'ın ayrılığında yönetim kurulu ve başkanımızın baskısı olmamıştır. Kendisine hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.

Kocaman'ın yerine getirilecek yeni teknik direktör konusunda ise Kiğılı, "Yeni teknik direktörün yerli ve yabancı olması konusunda bir kararımız yok. Şu andan itibaren yeni bir teknik direktör arayışına gireceğiz. Yeni teknik direktör en kısa zamanda göreve gelecek" diye konuştu.

Kocaman'ın istifasının gün içindeki gelişimi

Sabah saatlerinde gelen Aykut Kocaman istifa etti haberleri üzerine Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti: " Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Abdullah Kiğılı'nın istifa ettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Alaeddin Yıldırım görevinden istifa etmiş ve istifası Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın istifasına ilişkin henüz tarafımıza ulaşan yazılı bir bilgi yoktur. Bu konuyla ilgili gelişme olduğunda gerekli açıklama ayrıca yapılacaktır."

Kiğılı: "Sözlü olarak istifa etti"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Abdullah Kiğılı ise, teknik direktör Aykut Kocaman'ın dün sözlü olarak istifa ettiğini, bugün resmi yazı geldiği takdirde yönetim olarak istifanın kabul edileceğini ve yeni hoca arayışlarına başlayacaklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplanarak Aykut Kocaman'ın istifasını değerlendirdi ve istifayı kabul etti.

Kocaman neden istifa etti?

Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde daha önce 3 kez istifa eden Aykut Kocaman'ın bu yükün altında kalmak istemediği ve başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı derin fikir ayrılığı yüzünden geri dönüş yapmayacağı öğrenildi.

Kocaman ile Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, Londra'da oynanan Bayern Münih - Dortmund finalinden önce bir görüşme yaptığı ve bu görüşmeden başkan Aziz Yıldırım'ın rahatsız olduğu konuşuluyor. Aziz Yıldırım tutuklu yargılanırken kardeşi Ali Yıldırım, Aykut Kocaman ile 3 Temmuz sürecini yönetmiş, hem futbol şube sorumlusu olarak, hem de başkanı aratmayacak kadar yoğun tempoda çalışmıştı. Ancak ligin devre arasından önce Ali Yıldırım, ağabeyi ile yaşadığı tartışma yüzünden elini eteğini her şeyin üzerinden çekmişti. Yaklaşık 6 aydır hiçbir şeye karışmayan Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım istifa etti ve yönetim istifasını kabul etti.

Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım arasındaki gerginliğin temel sebeplerinden birinin de transfer anlaşmazlığı olduğu iddia edildi. Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasındaki anlaşmazlığın, bir futbolcunun yüksek maliyetinden dolayı kaynaklandığı ifade edilirken, Aykut Kocaman'ın istediği dünya çapındaki bu ismin maliyetinin yüksek olduğu ve dengeleri sarsacağı, kulübün bunu kaldıramayacağı için Aziz Yıldırım'ın bu transferi kabul etmediği belirtiliyor.

'Kesinlikle bir kovulma söz konusu değil'

Bugün görevinden ayrılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifası ile ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı...



İşte Aykut Kocaman'ın sözleri...

"Benim kimse ile bir sıkıntım yok. Kırgın değilim. Böyle olması gerekiyordu. Malum süreçlerde yaşanılanlardan dolayı çok yıprandım. O yüzden bu bir nöbet değişimi olacaktır. Her zaman burada olacağım. Ben de bir nefes almak istiyorum. Takımın kulübün ideallerini futbolcu ve iş disiplinin iyi bir yere getirdiği düşünüyorum. Avrupa’da da çıtayı epey yükselttik. Fenerbahçe artık tüm enerjisi ile yoluna bakmalı. En kısa zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Kesinlikle bir kovulma söz konusu değil. Önceden verilmiş bir karar da söz konusu değil. Şu an için benim için de kulüp içinde en doğrusu olduğunu söyleyebilirim."