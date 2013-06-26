Ersun Yanal Fenerbahçe'ye yaklaşıyor

Fenerbahçe ile Ersun Yanal adım adım imzaya gidiyor. Deneyimli teknik adam, bugün Eskişehirspor ile olan sözleşmesini feshetti. Yanal'ın kısa zamanda Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden tecrübeli teknik adamın, kısa bir zaman içerisinde Sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Daha önce prensipte Fenerbahçe ile anlaşan Ersun Yanal'ın, UEFA kararının açıklanmasının ardından resmen kamuoyuna duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yanal, "Eskişehir'den ayrılmam ve Fenerbahçe ile görüşmem farklı konular. Ben yeni bir yol istedim. Eskişheirspor'a yeni bir yönetim geldi ve elbette bu yönetim kendi yolunu çizecek" dedi.