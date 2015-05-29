'Fenerbahçe Volkan Demirel yerine yabancı kaleci alacak'

'Oğlum' dediği Volkan Demirel’in hem yediği hatalı goller hem de deplasmanlardaki protestolarda yıprandığını düşünen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yabancı kaleci alınması için onay verdi. Takımın birinci kalecisi olacak bir ismi kadroya kazandıracak olan bu operasyon sonrası Engin İpekoğlu’dan Rüştü Reçber’e, Rüştü’den Volkan’a süregelen yerli kaleci devri bitecek.

Vatan’ın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yeni sezonda 18 kişilik kadroda 11 yabancı, 7 yerli hayâlinin altında; kendisi son dönem başkanlığında şike davasıyla uğraşacağı için güçlü bir takım kurup Süper Lig ve Avrupa’da başarılar elde etmek yatıyor. Bu sezon futbolculara kaçan şampiyonluk ve 4. yıldızdan dolayı çok kızan Yıldırım, "Takımda 11 yabancı oyuncu olsun" projesiyle birlikte radikal bir karara daha imza attı.

Fenerbahçe’nin uzun zamandır kalesini teslim ettiği yerli kaleci geleneği bu sezon son bulacak. Volkan Demirel’in hem yediği hatalı goller hem de gidilen deplasmanlardaki protestolarda yıprandığını düşünen sarı-lacivertli kulübün 1 numarası, yabancı kaleci alınması konusunda onayı vermiş durumda. Bu operasyon sonrasında 1991’den Engin İpekoğlu’dan Rüştü Reçber’e, Rüştü’den Volkan’a süregelen yerli kaleci devri de sona erecek.

En son Enke vardı!

Son olarak Christoph Daum döneminde Robert Enke’nin kaleyi koruduğu Fenerbahçe'de, Alman kaleci 2003 yılında çıktığı ilk karşılaşmada yediği 3 golün ardından bir daha sarı-lacivertli formayı görememişti. Sürpriz yabancı kaleci gelişmesinin ardından 2002-2003 sezonundan beri aralıksız sarı-lacivertli formayı giyen ve Rüştü Reçber’in 294 maçlık rekorunu 298’e çıkaran Volkan’ın bu gelişmelerin ardından forma için nasıl bir savaş vereceği merak konusu.