Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe Hollanda takımı Feyenoord ile 29 Eylül Perşembe (bugün) günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. 22.05'te başlayacak, maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, sezona çok iyi başlayan rakibini yenerek, gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Maçın hakemi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta maçında karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndanJonas Eriksson yönetecek.

Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ile Daniel Warnmark yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Daniel Gustavsson'un üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri, Martin Strömbergsson ve Markus Strömbergsson olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i





Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Lens, Sow, Emenike.

Fenerbahçe'nin konuğu Feyenoord

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig'de arka arkaya aldığı Kasımpaşa ve Gaziantepspor galibiyetleriyle moral buldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda, grubun zayıf takımı Zorya ile 1-1 berabere kalırken, Feyenoord ise İngiltere'nin en önemli ekiplerinden olan Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.



Fenerbahçe, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde bu sezon Hollanda Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı tüm maçları kazanan rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor. Taraftarının da desteğiyle rakibini evine puansız göndermeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, alacakları 3 puanla Süper Lig'de elde ettiği iki maçlık galibiyet serisini UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdürmek istiyor.

Volkan Şen'in cezası bitecek

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan aldığı ceza, Feyenoord maçı sonrasında bitecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Portekiz'in Braga takımıyla son 16 turu maçının ardından 31 Aralık 2016'ya kadar UEFA maçlarından men edilen Volkan'ın cezası UEFA Tahkim Kurulu tarafından 30 Eylül'e çekilmişti.

Cezası nedeniyle sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Monaco, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki Grasshoppers karşılaşmaları ile Zorya ile yapılan A Grubu'nun ilk maçında forma giyemeyen Volkan Şen, son kez bir müsabakada takımını yalnız bırakacak. Milli futbolcu, 20 Ekim'de deplasmanda yapılacak Manchester United maçında herhangi bir sakatlığı olmaması durumunda takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda yer almayan Jose Fernandao ile Aatif Chahechouhe da Feyenoord karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde bu oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Advocaat'tan zorunlu değişiklik





Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, son yapılan Gaziantepspor maçının ilk 11'inde zorunlu değişikliğe gidecek.



Hollandalı teknik adam, hücumda önemli görevler verdiği Volkan Şen'i Feyenoord karşısında kullanamayacak. 69 yaşındaki teknik direktör, cezası bulunan Volkan Şen'in yerine Senegalli golcü Moussa Sow'u ilk 11'de oynatması bekleniyor. Advocaat'ın, bunun dışında kazanan takımı bozmayarak, ilk 11'de değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Bilet fiyatları

OKUL AÇIK: 100,00 TL

MİGROS TRİBÜNÜ: 100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK: 140,00 TL

FENERIUM ALT H-I BLOK: 210,00 TL

FENERIUM ALT G BLOK: 250,00 TL

FENERIUM ALT F BLOK: 280,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK : 300,00 TL

Feyenoord puan kaybetmiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bulunduğu A Grubu'nda yer alan Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 7. haftasında evinde Roda'yı 5-0 yendi.



Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Feyenoord, 25. dakikada Nicolai Jörgensen ve 36. dakikada Karim El Ahmadi'nin kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikada Jörgensen, 89. dakikada Jens Toornstra ve 90+2. dakikada Terence Kongolo'nun attığı gollerle Roda'yı 5-0 mağlup etti.

Son 9 maçının tamamını kazanan Feyenoord, 7'de 7 yaptığı ligde lider konumda bulunuyor.