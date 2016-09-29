Kartal bir puana razı oldu; Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Dinamo Kiev'i konuk etti. 29. dakikada Portekizli yıldız Quaresma serbest vuruştan attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Quaresma'nın attığı bu gol Vodafone Arena'da ilk Şampiyonlar Ligi oldu. Konuk Dinamo Kiev ise 65. dakikada Tsygankov'un attığı golle maçta durumu 1-1 yaptı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 2'ye yükselterekgrupta ikinci sırada yer alırken, Dinamo Kiev grupta ilk puanını aldı. B grubunun diğer maçında ise Napoli- Benfica'yı 4-2 yenerek grup liderliğini korudu.

Vodafone Arena'da bu akşam saat 21.45’te başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetti.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Adriano, Aboubakar.

Dinamo Kiev: Rudko, Morozyuk, Khacheridi, Vida, Antunes, Rybalka, Yarmolenko, Garmash, Buyalskiy, Gonzalez, Junior Moraes.

Siyah-beyazlılar daha önce Ukrayna temsilcisi ile 2011 yılında karşılaşmış, mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Vodafone Arena'da bir ilk



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele, Vodafone Arena'daki ilk Avrupa kupası maçı oldu. Siyah-beyazlı takım, 2 bin 483 gün sonra Dolmabahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı oynadı.

37 bin taraftar



Beşiktaş'ın Şampiyonlar ligi karşılaşması için Vodafone Arena Stadına 37 bin biletli taraftar gelmesi yöneticileri sevindirdi. Vodafone Arena Stadından sorumlu Asbaşkan Umut Güner "Taraftarlarımız bu sezon bizi yalnız bırakmadılar. kendilerine teşekkür ederiz. Her geçen gün bilet talebinde artma var. Kombinelerimiz kapışılıyor. Yönetim olarak çok mutluyuz" dedi.

50 Ukraynalı gazeteci bir arada geldi



Beşiktaş-D.Kiev maçını izlemek için akretide olan 50 kadar Ukraynalı gazeteci maç öncesi toplu halde Boğazda yemek yedikten sonra stada geldiler. Medya mensupları daha sonra toplu halde stada sokuldular.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sıkıntısı



Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya yaptığı açıklamada "Gökhan Gönül öncekiakşam antrenmanda sakatlandı ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda sol kalça adduktor brevis kasında Tip 3A (Grade 1) zorlanma ve ödem tespit edildi. Ve hemen tedavisine başlandı" dedi.

Zengin protokol



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman şampiyonlar ligi maçını şeref tribününden Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş TRTGenel Müdürü Şenol Gökağ, Gençlik Spor İl Müdürü İlhami İbrahim Koç ile birlikte izledi.