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Spor

Feyenoord'un golcüsü: Fenerbahçe cehennemi burada görecek!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ikinci maçına perşembe günü çıkacak

26 Eylül 2016 15:35

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Feyenoord'da, bu sezonun öne çıkan isimlerinden golcü Nicolai Jorgensen, İstanbul'daki atmosferden çekinmediğini söyledi. Sporx'de yer alan habere göre, sezon başında Kopenhag'tan transfer edilen ve Feyenoord ile oynadığı 7 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yapan Danimarkalı golcü Nicolai Jorgensen, "Cehennem gibi bir atmosferden bahsediyorsak, demek ki onlar hiç De Kuip'e gelmemiş. Bu yüzden korkmamıza gerek yok'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 29 Eylül Perşembe günü Feyenoord ile gruptaki ikinci maçına çıkacak.

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