Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Bu ülkedeki herkesi susturacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Torku Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda eleştirilere meydan okudu. Pereira, "Bu ülkede herkesi susturacağız. Bunu tek başıma değil, takımımla yapacağım. Çok şeyi ispat edeceğiz" dedi.

Torku Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Takım bu akşam çok bilinçli bir görüntü sergiledi. Rakibin gol pozisyonunu hatırlamıyorum. Bugün, kolektif oynamayı, bir arada olmayı başardık. Takım olduğumuzu, bir arada olduğumuzu bu akşam ispatladık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz. Taraftarlarımızı sezon sonunda istediği başarıya ulaştıracağız" şeklinde konuştu.



Takımına 1-2 ay öncesine oranla daha fazla güvendiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Şu anda yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok fazla ispatlayacağımız şey var. Bu ülkede herkesi susturacağız. Bunu tek başıma değil, takımımla yapacağım. Çok şeyi ispat edeceğiz. Sezon sonunda kimin güleceğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'deki insanların çoğu...'

Pereira, Türkiye'deki genel futbol anlayışını eleştirdi. Futbolu, tenis maçı gibi görmediğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi oynamak, topu kontrol etmek, oyunu domine etmek ve rakibe pozisyon vermeyip pozisyon üretmektir. Bu ülkedeki insanların çoğunluğu, iyi oynamayı fazla pozisyona girip ama rakibe de fazla pozisyon vermek olarak görüyor. Futbolu, tenis maçı gibi görmüyorum. Böyle oynayan takımlara 'iyi oynuyor' deniliyor. Bana göre futbol pozisyon vermemek, oyunun çoğunu rakip alanda oynayıp, baskı yapmaktır. Bazı maçlarda top bir o kalede, bir bu kalede oluyor. Böyle oynayan takıma da iyi deniliyor. Bu benim için taktik ve organizasyon eksikliğidir."

Taraftarların kendilerine sabır göstermesi gerektiğini dile getiren Pereira, "Taraftarlar bize çok destek verdi. Bazı anlarda sabır göstermemelerinden dolayı küçük tepkiler oldu. Ben de taraftar olsam belki tepki verebilirdim. Sezon sonunda cevabı göreceğiz. Kimin güleceği ve haklı olduğunu göreceğiz. Benim buradaki mücadelem bu" diyerek sözlerini tamamladı.