Fenerbahçe, Torku Konyaspor karşısında tek golle güldü: 1-0

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Torku Konyaspor'u Fernandao'nun 77. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 24 yapan ve maç maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önünde liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe son 2 maçını da 1-0'lık skorla bitirdi.

Karşılaşmaya Fernandao - Van Persie forvet hattıyla başlayan Pereira, ilk yarıda pozisyon zenginliği yaratamayınca 2. yarıya değişikliklerle başladı. Van Persie ve Josef de Souza oyundan çıkarken yerlerine Volkan Şen ve Nani girdi.

77. dakikada ise Fenerbahçe'ye 3 puana getiren gol Fernandao'dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kocaman 910 gün sonra Kadıköy'de

Bu arada Fenerbahçe’nin eski teknik patronu olan ve şu anda Konya’nın başında bulunanAykut Kocaman, tam 910 gün sonra Ülker Stadı’na çıktı.

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef De Souza, Diego, Alper, Fernandao, Van Persie

Torku Konyaspor: Serkan, Ömer Ali, Ali Turan, Vukoviç, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Uğur, Traore, Meha, Holmen,Ömer