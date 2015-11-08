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Spor

Bursaspor'u 1-0'la geçen Beşiktaş, F.Bahçe'ye maç fazlasıyla kaptırdığı liderliği 3,5 saat sonra geri aldı

Bursaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş Oğuzhan'la güldü

08 Kasım 2015 21:12

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada liderliği maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Bursaspor karşısına zirveyi geri almak için çıktı.

Siyah beyazlılar, Bursa Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Oğuzhan Özyakup'un golüyle 1-0 kazandı.

17:00'de başlayan mücadelede Konya Torkuspor'la oynayan Fenerbahçe, 1-0 kazandı ve 18:45'te biten mücadelenin ardından maç fazlasıyla lider oldu.

20:15'te başlayan Bursaspor - Beşiktaş karşılaşmasına ikinci olarak çıkan siyah beyazlılar, son düdüğün çaldığı 22:10'da yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bursaspor: Mert, Advincula, Serdar Aziz, Dany, Emre, Hosogai, Bekir, Cuenca, Josue, Dzsudsak, Necid

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Gökhan Töre, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Gomez

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