Bursaspor'u 1-0'la geçen Beşiktaş, F.Bahçe'ye maç fazlasıyla kaptırdığı liderliği 3,5 saat sonra geri aldı

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada liderliği maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Bursaspor karşısına zirveyi geri almak için çıktı.
Siyah beyazlılar, Bursa Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Oğuzhan Özyakup'un golüyle 1-0 kazandı.
17:00'de başlayan mücadelede Konya Torkuspor'la oynayan Fenerbahçe, 1-0 kazandı ve 18:45'te biten mücadelenin ardından maç fazlasıyla lider oldu.
20:15'te başlayan Bursaspor - Beşiktaş karşılaşmasına ikinci olarak çıkan siyah beyazlılar, son düdüğün çaldığı 22:10'da yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Bursaspor: Mert, Advincula, Serdar Aziz, Dany, Emre, Hosogai, Bekir, Cuenca, Josue, Dzsudsak, Necid
Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Gökhan Töre, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Gomez