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Spor

Fenerbahçe taraftarlarından isyan: #LimitindolduTFF

"Fenerbahçe ligden çekilmeyi ciddi olarak görüşmeye başladı"

05 Ağustos 2020 16:45

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de takımların harcama limitlerini açıklarken, Kasımpaşa ve Fenerbahçe, federasyonun bu kararını eleştirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada karara tepki göstererek "Limitin doldu TFF" etiketini gündeme taşıdı.

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin, 'ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma' ihtimallerini görüşmeye başladığını öne sürdü.

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyururken, karara tepkiler sürüyor.

Federasyonun kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün taraftarları da sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Fenerbahçe taraftarları Twitter'da "Limitin doldu TFF" etiketiyle paylaşımlar yaparak konuyu Türkiye gündemine taşıdı.

TRT Spor muhabiri: Fenerbahçe ligden çekilmeyi ciddi olarak görüşmeye başladı 

TFF'nin açıkladığı harcama limitine tepki gösteren Fenerbahçe'nin, 'ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma' ihtimallerini görüşmeye başladığı iddia edildi.

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe yönetimi limitlerin tekrar düzelmemesi durumunda radikal kararlar almayı düşünüyor. Gazeteci Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ligden çekilme ve Yayın havuzundan çıkma ihtimalleri ciddi olarak görüşülmeye başlandı. Fenerbahçe yönetimi limitler tekrar düzenlenmezse; bu konuya karşılık olarak radikal kararlar almayı düşünüyor" diye yazdı.

Gazeteci Ahmet Ercanlar da "Fenerbahçe Genel kurul kararı alıyor. Yaşananların hepsinin hesabını genel kurul soracak. Ligden çekilme konusu da artık masada" ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz" denilmişti.

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