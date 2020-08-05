Fenerbahçe taraftarlarından isyan: #LimitindolduTFF

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de takımların harcama limitlerini açıklarken, Kasımpaşa ve Fenerbahçe, federasyonun bu kararını eleştirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada karara tepki göstererek "Limitin doldu TFF" etiketini gündeme taşıdı.

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin, 'ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma' ihtimallerini görüşmeye başladığını öne sürdü.

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyururken, karara tepkiler sürüyor.

Federasyonun kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün taraftarları da sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Fenerbahçe taraftarları Twitter'da "Limitin doldu TFF" etiketiyle paylaşımlar yaparak konuyu Türkiye gündemine taşıdı.

TRT Spor muhabiri: Fenerbahçe ligden çekilmeyi ciddi olarak görüşmeye başladı

TFF'nin açıkladığı harcama limitine tepki gösteren Fenerbahçe'nin, 'ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma' ihtimallerini görüşmeye başladığı iddia edildi.

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe yönetimi limitlerin tekrar düzelmemesi durumunda radikal kararlar almayı düşünüyor. Gazeteci Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ligden çekilme ve Yayın havuzundan çıkma ihtimalleri ciddi olarak görüşülmeye başlandı. Fenerbahçe yönetimi limitler tekrar düzenlenmezse; bu konuya karşılık olarak radikal kararlar almayı düşünüyor" diye yazdı.