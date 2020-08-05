Fatih Altaylı: Aklı olan büyük kulüp ligden çekilir; çare Türkiye Futbol Federasyonu'nun devrilmesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı kulüpler için harcama limitleri kamuoyunda tartışmaya sebep olurken, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Çare, kulüplerin başkaldırıp federasyonu devirmesi. Ya da başta üç büyükler olmak üzere hepsinin ligden çekilmesi” görüşünü savundu.

Altaylı, harcama limitleriyle kulüplerin kontrol altın alınmak istendiğini belirtirken, “Bankacılık sistemi, amiyane tabirle Türk futbolunu 'Kucağa oturtmak' istiyor. Çok net. Futbol kulüplerini batır, önce kayyumlar vasıtasıyla yönetimine el koy, sonra da bunları birilerine pazarla. Bu sistemi oluştururken engel çıkaranlara da kes cezayı” ifadesini kullandı.

“Aklı olan büyük kulüp bu ligden çekilir” diyen Altaylı, üç büyükler önderliğinde yeni bir lig oluşturulmasını önerirken, “Başakşehir ve diğerleri oynasınlar ligi. Bakalım kaç paralık değerleri varmış görelim. Bakın bakalım UEFA hangisini tanır” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı’nın bugün (5Ağustos 2020) HaberTürk’te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bankacılık sistemi, amiyane tabirle Türk futbolunu “Kucağa oturtmak” istiyor.

Çok net.

Futbol kulüplerini batır, önce kayyumlar vasıtasıyla yönetimine el koy, sonra da bunları birilerine pazarla.

Bu sistemi oluştururken engel çıkaranlara da kes cezayı.

Yani ya bankalarla anlaş. Onların kölesi ol. Orta vadede kulüp elden gitsin.

Ya da bankalara boyun eğme, şantaja boyun eğme yeniden yapılandırma anlaşmasını imzalama o zaman da kısa vadede kulübü iş yapamaz hale getir, anlaşmayan yönetimleri zor durumda bırak.

Küçülen Türkiye’nin küçülen ligini izleyeceğiz.

Çare?

Kulüplerin başkaldırıp Federasyon’u devirmesi.

Ya da başta üç büyükler olmak üzere hepsinin ligden çekilmesi.

Başakşehir ve diğerleri oynasınlar ligi.

Bakalım kaç paralık değerleri varmış görelim.

Üç büyükler önderliğinde yeni bir lig oluşturulur.

Bakın bakalım UEFA hangisini tanır.

Dibine kadar siyasete batmış olanı mı, yoksa bağımsız olarak kurulacak olanı mı?”

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