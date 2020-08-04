TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

TFF Kulüp Lisans Kurulu büyük merakla beklenen Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini bugün resmen ilan etti. Buna göre en yüksek harcama limiti 429 milyon lirayla Galatasaray'a ait olurken, Fenerbahçe'ye 154 milyon, Beşiktaş'a ise 259 milyon harcama limiti konuldu.

Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Süper Lig'deki bazı takımların yüzde 15 sapmayla yapabilecekleri harcama limitleri şu şekilde..

Galatasaray: 493.398.642 TL (60,3M€)

Beşiktaş: 298.099.722 TL (36,4M€)

Fenerbahçe: 177.573.089 TL (21,7M€)

Başakşehir: 170.654.925 TL (20,85M€)

Trabzonspor: 152.395.425 TL (18,6M€)

TFF'nin internet sitesinde şu bilgilere yer verildi;

"T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."