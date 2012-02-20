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Fenerbahçe taraftarları şike duruşması için bu kez Çağlayan Adliyesi'nde

23'ü tutuklu 93 sanıklı şike davasının bugünkü duruşmasında sanıklar savunma yapmaya başlayacak. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın çağrısıyla taraftarlar Çağlayan'da toplanıyor.

20 Şubat 2012 11:55

 

 
T24 - Şike davasının 5. duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek ve sanıklardan savunma alınmasına başlanacak.
 
Futbolda şike iddialarına ilişkin 23'ü tutuklu 93 sanıklı davanın ilk 4 duruşması Silivri'de görülmüştü. İlk dört günde kimlik tespitlerinin ardından iddianameye geçilmiş ve 401 sayfalık iddianamenin okunması tamamlanmıştı.
 
Bugünkü duruşmadan itibaren ilk önce tutuklu sanık Olgun Peker ile bağlantılı sanıklar savunma yapacak. Daha sonra Aziz Yıldırım ile bağlantılı sanıkların savunmalarına geçilecek. Ancak Yıldırım'a bugün sıranın gelmesi beklenmiyor.
 
Mahkeme heyeti sanık avukatlarının görev ve yetkisizlikle ilgili taleplerini bugün, tahliye taleplerini de 24 Şubat Cuma günü alacak. Çarşamba hariç her gün duruşma yapılacak.
 

Taraftarlar Çağlayan'da

 
Silivri'deki ilk duruşmaya akın eden taraftarlar, Çağlayan'daki ilk duruşma için de toplanıyorlar. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla taraftarlar Çağlayan'a gidiyor.
 
 

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