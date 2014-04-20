T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş Devler Ligi için sahada

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki 2013- 2014’ün son derbisinin büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor

20 Nisan 2014 13:13

Süper Lig'de sezonunun son derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe ile bugün karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan yapacak. Dev maçta dördüncü hakem Mehmet Cem Hanoğlu, beşinci hakem Mustafa İlker Coşkun, altıncı hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.  

Fenerbahçe’nin maçı kaybetmemesi halinde, sarı lacivertliler Spor Toto Süper Lig’in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş ise ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne direk katılma yolunda avantaj sağlamak istiyor.

 

İşte ilk 11'ler

 

BEŞİKTAŞ: Tolga, Atiba, Franco,  Dany,  Motta,  Veli,  Jones,  Olcay,  Oğuzhan, Gökhan Töre, Almeida
FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kadlec, Alves, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Sow, Emenike

 

4 sarı kartlı oyuncu

 

Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Pedro Franco, Olcay Şahan, Veli Kavlak ve Jermain Jones, derbide sarı kart görmeleri halinde, deplasmandaki Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında galibiyet alırsa aynı zamanda, kendisine ait, ligin en erken şampiyonu rekorunu geliştirecek. Lig tarihinde 1967-68 ve 1969-70 sezonlarında bitime 3 maç kala şampiyon olmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, derbi galibiyeti halinde bu kez 4 maç kala bu unvanı alacak.

 

ETİKETLER

beşiktaşfenerbahçespor toto süper ligolimpiyat stadıebiletpassoligşampiyonlar ligidevler ligişampiyonlukhalis özkahyahaber

İlgili Haberler

Taksim'de e-bilet protestosuna biber gazlı müdahale

Taksim'de e-bilet ve Passolig uygulamasını protesto etmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24