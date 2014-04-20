Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş Devler Ligi için sahada

Süper Lig'de sezonunun son derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe ile bugün karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan yapacak. Dev maçta dördüncü hakem Mehmet Cem Hanoğlu, beşinci hakem Mustafa İlker Coşkun, altıncı hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Fenerbahçe’nin maçı kaybetmemesi halinde, sarı lacivertliler Spor Toto Süper Lig’in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş ise ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne direk katılma yolunda avantaj sağlamak istiyor.

İşte ilk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Tolga, Atiba, Franco, Dany, Motta, Veli, Jones, Olcay, Oğuzhan, Gökhan Töre, Almeida

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kadlec, Alves, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Sow, Emenike

4 sarı kartlı oyuncu

Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Pedro Franco, Olcay Şahan, Veli Kavlak ve Jermain Jones, derbide sarı kart görmeleri halinde, deplasmandaki Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında galibiyet alırsa aynı zamanda, kendisine ait, ligin en erken şampiyonu rekorunu geliştirecek. Lig tarihinde 1967-68 ve 1969-70 sezonlarında bitime 3 maç kala şampiyon olmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, derbi galibiyeti halinde bu kez 4 maç kala bu unvanı alacak.