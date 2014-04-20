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Spor

Taksim'de e-bilet protestosuna biber gazlı müdahale

Taksim'de e-bilet ve Passolig uygulamasını protesto etmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alındı

20 Nisan 2014 16:57

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen e-bilet uygulamasını protesto etmek için bir araya gelen taraftarlar polis müdahalesi ile kaşılaştı. 

13:00'da Taksim Galatasaray Meydanı'nda taraftarlar E-Bilet ve Passolig uygulamalarını protesto etmek için toplandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Galatasaraylı  taraftarların destek verdiği yürüyüşe çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından polis bazı taraftarları sığındıkları dükkanlarda gözaltına aldı.

Müdahale sırasında olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 

 

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