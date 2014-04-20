Taksim'de e-bilet protestosuna biber gazlı müdahale

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen e-bilet uygulamasını protesto etmek için bir araya gelen taraftarlar polis müdahalesi ile kaşılaştı.

13:00'da Taksim Galatasaray Meydanı'nda taraftarlar E-Bilet ve Passolig uygulamalarını protesto etmek için toplandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Galatasaraylı taraftarların destek verdiği yürüyüşe çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından polis bazı taraftarları sığındıkları dükkanlarda gözaltına aldı.

Müdahale sırasında olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.