Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Monaco ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk maçta aldığı 2-1'lik skor avantajını koruyamadı ve karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Fenerbahçe bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasını noktalarken, macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında devam edecek.

İlk yarıda kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, dağınık görüntüsü ile dikkat çekti. İlk 18 dakikada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli takım, ilk yarının son bölümlerinde Fernandao ve Emenike ile net poziyonlardan faydalanamayınca soyunma odasına iki farklı mağlubiyetle gitti.



İkinci yarıda Fenerbahçe rüzgarı esmeye başladı. 52. dakikada direğe takılan Emmanuel Emenike, 2 dakika sonra fileleri buldu. Martin Skrtel’in pasında topla buluşan Nijeryalı yıldız, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı.



Fenerbahçe bu golle maçı uzatmayı garantilerken, kötü savunma kalede bir gol daha görülmesine sebep oldu. 53. dakikada Valere Germain kafa golüyle Ertuğrul Taşkıran’ı avladı: 3-1.



İlerleyen dakikalarda gol bulamayan Fenerbahçe, Devler Ligi’ne erken veda etti.



Fenerbahçe 2008-09 sezonunda bu yana Şampyiyonlar Ligi’nde gruplara kalamıyor.