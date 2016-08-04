Fenerbahçe elendi, Beşiktaş'ın kasasına 25 milyon Euro girdi

Fenerbahçe'nin Monaco'ya 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Beşiktaş'a yaradı. Siyah-beyazlılar kasasına 10 milyon Euro'yu ekstradan koyacak.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya yenilerek Devler Ligi serüvenini noktaladı. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalma şansını yitirerek büyük bir gelirin sahibi olma şansını da tepti.



sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe play-off aşamasını geçseydi 2 milyon Euro primi kasasına koyacaktı. Devler Ligi’ne katılım durumunda 12 milyon Euro ayak bastı parası alacak olan Fenerbahçe, 8 milyon Euro’luk yayın gelirinden de mahrum oldu.



Fenerbahçe böylece toplamda 22 milyon Euro’luk gelirden oldu. Normal şartlarda 15 milyon Euro olması beklenen Beşiktaş’ın Devler Ligi geliri ise, sarı-lacivertlilerin saf dışı kalmasıyla birlikte 25 milyon Euro’ya çıktı.