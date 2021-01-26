Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi Samuel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'tan (QPR) kadrosuna kattığı Osayi Samuel İstanbul'a geldi. Genç futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde de hareketli saatler yaşıyor. Szalai ve Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, QPR forması giyen Osayi Samuel'i de transfer ettiklerini açıklamıştı. 23 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

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