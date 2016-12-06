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Spor

Fenerbahçe, Nicolo Melli'yle anlaştı

Brose Baskets Bamberg'de forma giyen İtalyan Melli, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor

06 Aralık 2016 14:52

Spor Toto Basketbol Ligi ve Turkish Airlines Euroleague'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in isteği üzerine Brose Bamberg forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Melli'yle her konuda anlaşma sağladı.

Transferin, THY Euroleague'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından resmileşeceği öğrenildi. 2.05 boyunda olan ve uzun forvet pozisyonunda oynayan Nicolo Melli, bu sezon THY Euroleague'de 10 maçta ortalama 31 dakika süre aldı ve 12.5 sayı ortalamasıyla oynadı.

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde koç Zeljko Obradovic, teknik ekip ve Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmelerinin 3'er yıl daha uzatıldığını açıklamıştı.

 

Nicolo Melli kimdir?

 

Euroleague'de mücadele eden Alman takımı Brose Baskets Bamberg'de forma giyen İtalyan Melli, 2.05 m boyunda 107 kg ağırlında olan Melli, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor.

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Nicolo MelliFenerbahçeBrose Basket

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