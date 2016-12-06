Klay Thompson çıldırdı, 29 dakikada 60 sayı attı!

Golden State Warriors bu sabaha karşı evinde konuk ettiği Indiana Pacers‘ı 142-106 yenerken, Klay Thompson 60 sayıyla geceye damga vurdu.
Warriors‘da Klay Thompson 29 dakika süre alarak, 8-14 üç sayı, 21-33 şut isabetiyle 60 sayı yaparken, kariyer sayı rekorunu kırdı.
Stephen Curry 13 sayı-11 asist-4 ribaunt, Kevin Durant 20 sayı-8 ribaunt-4 asist, benchten gelen Ian Clark 11 sayı-3 asist yaptı.
Pacers‘ta Paul George 21 sayı-10 ribaunt yaparken, Thaddeus Young 10 sayı-2 ribaunt, Monta Ellis 9 sayı-2 asist, Jeff Teague 16 sayı-6 asist ve benchten gelen Joe Young 12 sayıyla oynadı.
NBA'de günün sonuçları
Philadelphia 76ers 98 - Denver Nuggets 106
Atlanta Hawks 99 - Oklahoma City Thunder 102
Brooklyn Nets 113 - Washington Wizards 118
Toronto Raptors 112 - Cleveland Cavaliers 116
Chicago Bulls 110 - Portland Trail Blazers 112
Houston Rockets 107 - Boston Celtics 106
Milwaukee Bucks 96 - San Antonio Spurs 97
New Orleans Pelicans 108 - Memphis Grizzlies 110
Dallas Mavericks 101 -Charlotte Hornets 109
Golden State Warriors 142 - Indiana Pacers 106
LA Lakers 101 -Utah Jazz 107.