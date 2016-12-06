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Spor

Klay Thompson çıldırdı, 29 dakikada 60 sayı attı!

Yıldız oyuncu Klay Thopmson, attığı 60 sayıyla kariyer rekoru kırdı

06 Aralık 2016 12:26

Golden State Warriors bu sabaha karşı evinde konuk ettiği Indiana Pacers‘ı 142-106 yenerken, Klay Thompson 60 sayıyla geceye damga vurdu.

Warriors‘da Klay Thompson 29 dakika süre alarak, 8-14 üç sayı, 21-33 şut isabetiyle 60 sayı yaparken, kariyer sayı rekorunu kırdı.

Stephen Curry 13 sayı-11 asist-4 ribaunt, Kevin Durant 20 sayı-8 ribaunt-4 asist, benchten gelen Ian Clark 11 sayı-3 asist yaptı.

Pacers‘ta Paul George 21 sayı-10 ribaunt yaparken, Thaddeus Young 10 sayı-2 ribaunt, Monta Ellis 9 sayı-2 asist, Jeff Teague 16 sayı-6 asist ve benchten gelen Joe Young 12 sayıyla oynadı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Philadelphia 76ers 98 - Denver Nuggets 106

Atlanta Hawks 99 - Oklahoma City Thunder 102

Brooklyn Nets 113 - Washington Wizards 118

Toronto Raptors 112 - Cleveland Cavaliers 116

Chicago Bulls 110 - Portland Trail Blazers 112

Houston Rockets 107 - Boston Celtics 106

Milwaukee Bucks 96 - San Antonio Spurs 97

New Orleans Pelicans 108 - Memphis Grizzlies 110

Dallas Mavericks 101 -Charlotte Hornets 109

Golden State Warriors 142 - Indiana Pacers 106

LA Lakers 101 -Utah Jazz 107.

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Klay ThompsonGolden State WarriorsIndiana Pacers

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