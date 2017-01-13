Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı; Mehmet Ekici gerçekleri...

Ara transfer döneminin gözde ismi Mehmet Ekici’nin hangi kulübe imza atacağı en büyük merak konularından biri olmaya devam ediyor. Galatasaray masadan çekildi ve Ekici’nin iki alternatifi kaldı: Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, işte transfer kulislerinde konuşulan Mehmet Ekici gerçekleri...

"Herkese ‘Fener’i istiyorum’ dedi"

Mehmet Ekici, Fenerbahçe Kulübü ile 1 hafta önce anlaştı. Oyuncunun babası Hacı Ekici, Fenerbahçe ile mutabakata vardı. Futbolcu da sarı lacivertli takımda forma giymek istediğini tüm yakın dostları ve takım arkadaşlarına söyledi.

Trabzon’un tercihi Beşiktaş

Ancak Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ekici için Beşiktaş ile el sıkışma düşüncesinde. Biraz daha açalım, konuşulan şu: Trabzonspor, Fenerbahçe’ye oyuncu vermeye soğuk bakıyor. Beşiktaş ile bu konuda görüşmeler daha olumlu ilerliyor.

Hacı Ekici, Beşiktaşlı yöneticilerle

Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Mehmet Ekici’nin babası Hacı Ekici ile buluştu. Hacı Ekici, Trabzon’un tavrı üzerine Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmeyi kabul etse de toplantıya şu sözlerle başladı:

“Fenerbahçe ile anlaştık. Ama teklifinizi dinleriz...” Bunun üzerine Beşiktaş yöneticileri, Mehmet Ekici’ye Fenerbahçe ile anlaştığı rakamın üzerine bir teklif verdi. Hacı Ekici, bunun üzerine düşünmek adına Beşiktaşlı yöneticilerden süre istedi.

Cenk Tosun formülü

Ve son olarak transfer kulislerinde Beşiktaş cephesi ile ilgili konuşulan önemli bir iddia:

Mehmet Ekici’nin transferi aynen Cenk Tosun’un Beşiktaş’a geliş sürecindeki gibi olacak. Ekici, Beşiktaş Kulübü ile anlaşacak. Sonra kulüpler el sıkışacak. Ancak Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor’da kalacak. 2017-18 sezonundan itibaren de Beşiktaş forması giyecek.

Fener’in kozu büyük

En önemli avantajı oyuncunun tercihi olan Fenerbahçe de gelişmeleri yakından izliyor. Sarı lacivertliler, son sözü söyleyen taraf olmak istiyor. Sonuç olarak bu transfer birkaç gün içerisinde netleşecek.