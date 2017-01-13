T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı; Mehmet Ekici gerçekleri...

"Herkese ‘Fener’i istiyorum’ dedi"

13 Ocak 2017 11:48

Ara transfer döneminin gözde ismi Mehmet Ekici’nin hangi kulübe imza atacağı en büyük merak konularından biri olmaya devam ediyor. Galatasaray masadan çekildi ve Ekici’nin iki alternatifi kaldı: Fenerbahçe ve Beşiktaş... 

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, işte transfer kulislerinde konuşulan Mehmet Ekici gerçekleri...

"Herkese ‘Fener’i istiyorum’ dedi"

Mehmet Ekici, Fenerbahçe Kulübü ile 1 hafta önce anlaştı. Oyuncunun babası Hacı Ekici, Fenerbahçe ile mutabakata vardı. Futbolcu da sarı lacivertli takımda forma giymek istediğini tüm yakın dostları ve takım arkadaşlarına söyledi.

Trabzon’un tercihi Beşiktaş

Ancak Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ekici için Beşiktaş ile el sıkışma düşüncesinde. Biraz daha açalım, konuşulan şu: Trabzonspor, Fenerbahçe’ye oyuncu vermeye soğuk bakıyor. Beşiktaş ile bu konuda görüşmeler daha olumlu ilerliyor.

Hacı Ekici, Beşiktaşlı yöneticilerle

Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Mehmet Ekici’nin babası Hacı Ekici ile buluştu. Hacı Ekici, Trabzon’un tavrı üzerine Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmeyi kabul etse de toplantıya şu sözlerle başladı:

“Fenerbahçe ile anlaştık. Ama teklifinizi dinleriz...” Bunun üzerine Beşiktaş yöneticileri, Mehmet Ekici’ye Fenerbahçe ile anlaştığı rakamın üzerine bir teklif verdi. Hacı Ekici, bunun üzerine düşünmek adına Beşiktaşlı yöneticilerden süre istedi.

Cenk Tosun formülü

Ve son olarak transfer kulislerinde Beşiktaş cephesi ile ilgili konuşulan önemli bir iddia:

Mehmet Ekici’nin transferi aynen Cenk Tosun’un Beşiktaş’a geliş sürecindeki gibi olacak. Ekici, Beşiktaş Kulübü ile anlaşacak. Sonra kulüpler el sıkışacak. Ancak Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor’da kalacak. 2017-18 sezonundan itibaren de Beşiktaş forması giyecek.

Fener’in kozu büyük

En önemli avantajı oyuncunun tercihi olan Fenerbahçe de gelişmeleri yakından izliyor. Sarı lacivertliler, son sözü söyleyen taraf olmak istiyor. Sonuç olarak bu transfer birkaç gün içerisinde netleşecek.

ETİKETLER

Mehmet EkiciGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşCenk Tosun

İlgili Haberler

"Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmeli"

Rıdvan Dilmen, Mehmet Ekici'ye üç büyükler arasında en çok Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Advocaat iki oyuncudan kulüp bulmalarını istedi!

"Niye biz hala Türkiye Kupası'nda 2 maç oynamak zorunda kalıyoruz"

Mehmet Ekici, Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Mehmet Ekici transferini tamamlaya hazırlanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24