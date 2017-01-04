"Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmeli"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle anlaştığı ileri sürülen Mehmet Ekici'ye sarı-lacivertlilerin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle, "Trabzonspor'un Aatif'a ihtiyacı var. Mehmet Ekici'de Fenerbahçe'de çok iyi oynar. Mehmet Ekici'nin duran top kullanma özelliği var.



Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olan şey. İki kulübün takası en doğru tercihtir. Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın fazlası bile var. Eğer istiyorsa boşuna istiyor.



Ben Ekici'nin yerinde olsam Beşiktaş'a gitmem. Oynayabileceğim takıma giderim. Galatasaray'da da Sneijder var."