T24 LogoT24 Logo
Spor

"Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmeli"

Rıdvan Dilmen, Mehmet Ekici'ye üç büyükler arasında en çok Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu söyledi.

04 Ocak 2017 12:05

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle anlaştığı ileri sürülen Mehmet Ekici'ye sarı-lacivertlilerin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle, "Trabzonspor'un Aatif'a ihtiyacı var. Mehmet Ekici'de Fenerbahçe'de çok iyi oynar. Mehmet Ekici'nin duran top kullanma özelliği var.

Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olan şey. İki kulübün takası en doğru tercihtir. Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın fazlası bile var. Eğer istiyorsa boşuna istiyor.

Ben Ekici'nin yerinde olsam Beşiktaş'a gitmem. Oynayabileceğim takıma giderim. Galatasaray'da da Sneijder var."

ETİKETLER

Rıdvan DilmenMehmet EkicitransferFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24