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Spor

Mehmet Ekici, Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Mehmet Ekici transferini tamamlaya hazırlanıyor

12 Ocak 2017 14:39

Beşiktaş, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transferi sonrası Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Olcay'ın bonservisinin yanı sıra bordo mavili ekibe bir miktar para ödeyecek olan Beşiktaş, yapılacak anlaşma ile Ekici'yi sezon sonu itibari ile kadrosuna katacak. 

Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a gidişine onay veren siyah beyazlı kulüp, Ekici ile gelecek sezon başından itibaren başlayacak bir anlaşmaya imza atacak.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Olcay'ın yanı sıra bordo mavili ekibe bir miktar ödeme yapacak. Bu şartlar karşılığında Ekici'nin bonservisini alacak olan siyah beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu anlaşmanın devre arası transfer döneminde yapılmasına ve Olcay'ın bordo mavili forması giymeye başlamasına rağmen Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalacak. 

Anlaşmanın resmiyete kavuşması halinde açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. 

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